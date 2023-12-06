Одесситы на длительное время останутся без газа — где именно
Завтра, 7 декабря, в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".
"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего по адресу: ул. Варненская, 4 на срок выполнения работ с 9:00 до 16:00 07.12.2023 г. некоторые потребители будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении ведомства.
Где не будет газа 7 декабря
- ул. Варненская, 2 (больница "Into-Sana")
Кроме того, сегодня часть одесситов до вечера также осталась без газа.
Где нет газа сегодня
- просп. Свободы, 90-102
- просп. Свободы, 107-117
- ул. Политкаторжан — все дома;
- пер. 411 Батареи — все дома
- дачный кооператив "Черноморка"
Восстановление газоснабжения
После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.
Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.
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