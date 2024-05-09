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Одесити несуть квіти до пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави

9 травня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесити несуть квіти до пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави
Одесити прийшли покласти квіти до пам'ятнику Невідомому матросові. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 9 травня, Україна вперше відзначає День Європи, проте для деяких він зберігся у пам'яті як День Визволення. Загалом, охочих покласти квіти було не так багато, як було цього ж дня минулого року. 

Про це передають журналісти  Новини.LIVE з місця подій.

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Сьогодні на Алеї слави правоохоронці посилили міри безпеки. Перед тим, як пройти до пам'ятнику Невідомому матросові, у одеситів та гостей міста перевіряють посвідчення особи, а також оглядають особисті речі, аби запевнитись, що ніхто не має при собі небезпечних речей.

Загалом сьогодні небагато людей можна було спостерігати на Алеї Слави в Одесі. Хтось приходить, аби вшанувати пам'ять загиблих рідних та близьких, але є й такі, для кого за роки життя це стало просто звичкою.

Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 1
Пара в Одесі на Алеї Слави 9 травня. Фото: Новини.LIVE
Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 2
Жінка йде покладати квіти. Фото: Новини.LIVE

Останній раз бачив тата

Квіти до пам'ятнику Невідомому матросові сьогодні приніс і Петро Іванович — чоловік, який в перший раз подивився в очі війни у віці 10 років. Сьогодні, майже 80 років потому, пан Петро ділиться своєю історією.

Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 3
Петро Іванович поділився своєю історією. Фото: Новини.LIVE

"30 років я віддав Батьківщині на флоті — від матросу до капітану 1-го рангу. Щодо війни — це довга розмова. Мій батько був призваний 25 березня на перепідготовку. Потім почалась війна. І з того часу більше ми його не бачили. Мені тоді було 10 років", — згадує чоловік зі сльозами на очах. 

Життя рідних забрала війна

За часи Другої світової війни багато українців віддали свої життя за те, аби замість них жити продовжували їхні діти та близькі у вільній від нацизму країні. Людмила розповідає, що під час Другої світової у захисті рідного міста Одеса брала участь її найближча та найрідніша людина — мама. 

Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 4
Людмила розповіла про свою маму. Фото: Новини.LIVE

"Моя мама — учасниця бойових дій. Вона на передовій під час захисту Одеси носила ящики зі снарядами. Сьогодні я відчуваю лише сум та жалість", —  говорить Людмила.

Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 5
Антоніна про загиблих близьких. Фото: Новини.LIVE

"17 моїх знайомих під час блокади Ленінграду померли від голоду. Моя мама перебувала у концтаборі, а батько — воював. Три рази його ранили, однин раз він був контужений. Я втратила дуже багато родичів у тій війні...", — згадує із сумом Антоніна.

Коли ж нацистів вдалось вигнати з української землі, радянська влада розгорнула масові репресії проти тих, хто підтримував національно-визвольну боротьбу. Борців за Незалежність України свідомо очорнювали, називали колаборантами німецьких нацистів та відправляли до концтаборів.

Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 6
В одесі поклали квіти до пам'ятнику Невідомому матросові. Фото: Новини.LIVE
Одесити несуть квіти да пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави - фото 7
Квіти на пам'ятниках загиблим в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час того, як Україна переплітає свою історію з майбутнім, кожна розповідь, кожна сльоза, кожен вигук пам'яті — це нагадування про вартість миру і свободи,за які ми сьогодні боремось. Сьогодні ми вшановуємо минуле та будуємо майбутнє нашої Незалежності та Суверенності.

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