Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

Одесситы пришли возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 мая, Украина впервые отмечает День Европы, однако для некоторых он сохранился в памяти как День Освобождения. В общем, желающих возложить цветы было не так много, как было в тот же день прошлого года.

Об этом передают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Сегодня на Аллее славы правоохранители ужесточили меры безопасности. Перед тем, как пройти к памятнику Неизвестному матросу, у одесситов и гостей города проверяют удостоверения личности, а также осматривают личные вещи, чтобы убедиться, что никто не имеет при себе опасных вещей.

В общей сложности сегодня немного людей можно было наблюдать на Аллее Славы в Одессе. Кто приходит, чтобы почтить память погибших родных и близких, но есть и такие, для кого за годы жизни это стало просто привычкой.

Пара в Одессе на Аллее Славы 9 мая. Фото: Новини.LIVE

Женщина идет возложить цветы. Фото:Новини.LIVE

Последний раз видел папу

Цветы к памятнику Неизвестному матросу сегодня принес и Петр Иванович — мужчина, впервые посмотревший в глаза войны в возрасте 10 лет. Сегодня, почти 80 лет спустя, Петр делится своей историей.

Петр Иванович поделился своей историей. Фото: Новини.LIVE

"30 лет я отдал Родине на флоте — от матроса до капитана 1-го ранга. Относительно войны — это долгий разговор. Мой отец был призван 25 марта на переподготовку. Потом началась война. И с тех пор больше мы его не видели. Мне тогда было 10 лет" , — вспоминает мужчина со слезами на глазах.

Жизнь родных унесла война

Во время Второй мировой войны многие украинцы отдали свою жизнь за то, чтобы вместо них жить продолжали их дети и близкие в свободной от нацизма стране. Людмила рассказывает, что во время Второй мировой в защите родного города Одесса принимал участие ее самый близкий и самый родной человек — мама.

Людмила рассказала о своей маме. Фото: Новини.LIVE

"Моя мама - участница боевых действий. Она на передовой во время защиты Одессы носила ящики со снарядами. Сегодня я чувствую только грусть и жалость" , — говорит Людмила.

Антонина о погибших близких. Фото: Новини.LIVE

"17 моих знакомых во время блокады Ленинграда умерли от голода. Моя мама находилась в концлагере, а отец — воевал. Три раза его ранили, однажды он был контужен. Я потеряла очень много родственников в той войне...", — вспоминает с грустью Антонина.

Когда же нацистов удалось выгнать с украинской земли, советские власти развернули массовые репрессии против тех, кто поддерживал национально-освободительную борьбу. Борцов за Независимость Украины сознательно очерняли, называли коллаборантами немецких нацистов и отправляли в концлагеря.

В одессе возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

Цветы на памятниках погибшим в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время того, как Украина переплетает свою историю с будущим, каждый рассказ, каждая слеза, каждый крик памяти — это напоминание о стоимости мира и свободы, за которые мы сегодня боремся. Сегодня мы чтим прошлое и строим будущее нашей Независимости и Суверенности.