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Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській

1 грудня 2024 15:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Акція "Free Azov" на Дерибасівській: підтримка військовополонених
Дитина з плакатом у руках під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 1 грудня, в Одесі відбулася чергова акція "Free Azov", під час якої містяни нагадали про українських героїв, які перебувають у російському полоні. Родичі військовополонених вимагають скоріших обмінів. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Десятки одеситів зібралися на Дерибасівській, щоб вкотре привернути увагу до трагедії військовополонених. Головним гаслом заходу стало "Полон вбиває", яке символізує небезпеку, з якою щодня стикаються українські захисники, залишаючись у жахливих умовах російського полону. На акції були представлені стенди з фотографіями захисників Маріуполя, плакати з їхніми іменами та гаслами: "Свобода право кожного та кожної", "Полон — це не опція збереження життя", "У тебе скоро свята, а у полоні немає Різдва".

Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 1
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 2
Дівчата з плакатами. Фото: Новини.LIVE

10-річний волонтер втретє збирає на дрони та пікапи

Серед учасників акції й 10-річний Влад. Хлопчик втретє розпочав збір коштів на дрони для ЗСУ та вже зібрав 22 тисячі гривень із необхідних 32 тисяч. Цього разу частина коштів піде на закупівлю пікапів для захисників.

"Війна — це велика біда для нашої країни. Я думаю, що діти повинні знати правду. Якщо ви не будете говорити з ними, вони виростуть байдужими. А це погано. Бо кожен може робити щось хороше для своєї країни", — зазначає хлопець.

Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 3
Хлопчик, який збирає на дрони для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 4
Дівчинка чекає повернення тата. Фото: Новини.LIVE
Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 5
Дитина з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Чекають рідні

На Дерибасівській, серед святкових декорацій, лунали слова підтримки українським воїнам, які захищали Маріуполь і потрапили до російського полону. На заході встановили інформаційний стенд із портретами захисників. 

"Сьогодні у мене День народження, але я тут. Невідомість гірша за все. Я прийшла сюди, щоб нагадати: наші герої мають повернутися додому", — каже учасниця акції.

Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 6
Учасниця мітингу. Фото: Новини.LIVE
Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 7
Дівчата на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Люди зазначають, що світ має знати, що Росія порушує всі міжнародні норми та Женевські конвенції. Анна Пажера, яка є організатором мітингу закликала мешканців Одеси та інших міст України долучатися до подібних акцій. Вона наголосила: підтримка суспільства та увага медіа допомагають тримати це питання в полі зору міжнародної спільноти.

"Це не лише боротьба за свободу наших рідних, це боротьба за людяність і справедливість. Кожен має зробити свій внесок", – каже Анна.

Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 8
Організатор акції Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Дівчина прийшла сьогодні на мітинг не просто як організатор, у неї теж біда. У полоні третій рік перебуває її друг, який пройшов всі круги пекла у росіян. Наразі військовому у РФ "шиють" справу та готуються винести вирок.

"Мій друг пройшов пекельні бої Маріуполя та оборону Азовсталі. Пройшов Оленівку і зараз в полоні. Ми знаємо, як росіяни люблять публічні страти й з жахом чекаємо на цей їхній вирок", — каже Анна. 

Одесити підтримали військовополонених — акція на Дерибасівській - фото 6
Чоботи військового. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, стало відомо про фільтраційний табір в Білорусі, де катували полонених українців. Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими загарбниками українських військовополонених. 

Одеса акція Одеська область Одеська ОДА полонені Новини Одеси

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