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Одесситы поддержали военнопленных — акция на Дерибасовской

1 декабря 2024 15:52
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Акция "Free Azov" на Дерибасовской: поддержка военнопленных
Ребенок с плакатом в руках во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 1 декабря, в Одессе прошла очередная акция "Free Azov", во время которой горожане напомнили об украинских героях, находящихся в российском плену. Родственники военнопленных требуют скорейших обменов.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Десятки одесситов собрались на Дерибасовской, чтобы в очередной раз привлечь внимание к трагедии военнопленных. Главным лозунгом мероприятия стал "Плен убивает", символизирующий опасность, с которой ежедневно сталкиваются украинские защитники, оставаясь в ужасных условиях российского плена. На акции были представлены стенды с фотографиями защитников Мариуполя, плакаты с их именами и лозунгами: "Свобода право каждого и каждой", "Плен — это не опция сохранения жизни", "У тебя скоро праздник, а в плену нет Рождества".

Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 1
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 2
Девушка с плакатами. Фото: Новини.LIVE

10-летний волонтер в третий раз собирает на дроны и пикапы

Среди участников акции и 10-летний Влад. Мальчик в третий раз начал сбор средств на дроны для ВСУ и уже собрал 22 тысяч гривен из необходимых 32 тысяч. В этот раз часть средств уйдет на закупку пикапов для защитников.

"Война — это большая беда для нашей страны. Я думаю, что дети должны знать правду. Если вы не будете говорить с ними, они вырастут равнодушными. А это плохо. Потому что каждый может делать что-нибудь хорошее для своей страны", — отмечает парень.

Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 3
Мальчик, собирающий на дроны для ВСУ. Фото: Новини.LIVE
Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 4
Девочка ждет возвращения папы. Фото: Новини.LIVE
Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 5
Ребенок с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Ждут родные

На Дерибасовской, среди праздничных декораций, звучали слова поддержки украинским воинам, защищавшим Мариуполь и попавшим в русский плен. На мероприятии установили информационный стенд с портретами защитников.

"Сегодня у меня День рождения, но я здесь. Неизвестность хуже всего. Я пришла сюда, чтобы напомнить: наши герои должны вернуться домой", — говорит участница акции.

Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 6
Участница митинга. Фото: Новини.LIVE
Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 7
Девушка на митинге. Фото: Новини.LIVE

Люди отмечают, что мир должен знать, что Россия нарушает все международные и Женевские конвенции. Анна Пажера, которая является организатором митинга, призвала жителей Одессы и других городов Украины приобщаться к подобным акциям. Она подчеркнула, что поддержка общества и внимание медиа помогают держать этот вопрос в поле зрения международного сообщества.

"Это не только борьба за свободу наших родных, это борьба за человечность и справедливость. Каждый должен внести свой вклад", — говорит Анна.

Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 8
Организатор акции Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Девушка пришла сегодня на митинг не просто как организатор, у нее тоже беда. В плену третий год находится ее друг, прошедший все круги ада у россиян. В настоящее время военному в РФ "шьют" дело и готовятся вынести приговор.

"Мой друг прошел адские бои Мариуполя и оборону Азовстали. Прошел Оленовку и сейчас в плену. Мы знаем, как россияне любят публичные казни и с ужасом ждем этого их приговора", — говорит Анна.

Одесситы поддержали военнопленных - акция на Дерибасовской - фото 6
Сапоги военного. Фото: Новини.LIVE

Напомним, стало известно о фильтрационном лагере в Беларуси, где пытали пленных украинцев. Также прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками украинских военнопленных.

Одесса акция Одесская область Одесская ОГА пленные Новости Одессы

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