Одесити платитимуть більше за посилки

Працівники Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

З першого липня одесити платитимуть більше за отримання посилки. На Укрпошті зросли тарифи на перевезення по Україні та закордоном.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

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У компанії зазначають, що зміни стосуються тарифів "Стандарт", "Експрес" та "Документи".

"Переглянуто у бік підвищення на 10% доставку "дрібних пакетів рекомендованих" та посилок до семи країн Близького Сходу", — йдеться у повідомленні поштового оператора.

Якими стали ціни

тариф "Стандарт" зросте на 7 грн по Україні. У межах області ціна підвищиться на 10 грн;

тариф "Експрес" збільшиться на 10 грн для пересилки в рамках однієї області. У межах країни — на 8 грн;

тариф "Документи" коштуватиме на 5 грн дорожче. На таку ж суму зросте вартість кур’єрської доставки.

Нагадаємо, що Укрпошта розпочала адаптацію графіків роботи своїх підрозділів до потреб клієнтів ще у 2019 році. Однак через настання великомасштабної кризової ситуації у 2022 році оператор був змушений внести зміни та вкоротити робочий час своїх поштових відділень.

Також у компанії повідомили, що відділення, які розташовані у торгових центрах та на ринкових територіях, будуть служити клієнтам відповідно до розкладу роботи відповідного торгового центру чи ринку.

Окрім того, Укрпошта переглянула графіки роботи своїх сільських постійних відділень. Тепер замість колишніх 2-3 днів на тиждень вони будуть відкриті для відвідувачів протягом 5 днів.