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Одесситы будут платить больше за посылки: Укрпочта поднимает тарифы

1 июля 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы будут платить больше, чем посылки
Сотрудники Укрпочты. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С первого июля одесситы будут платить больше за получение посылки. На Укрпочте выросли тарифы на перевозку по Украине и за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

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В компании отмечают, что изменения касаются тарифов "Стандарт", "Экспресс" и "Документы".

"Пересмотрена в сторону повышения на 10% доставка "мелких пакетов рекомендованных" и посылок в семь стран Ближнего Востока" , — говорится в сообщении почтового оператора.

Какими стали цены

  • тариф "Стандарт" вырастет на 7 грн. по Украине. В пределах области цена повысится на 10 грн.;
  • тариф "Экспресс" увеличится на 10 грн. для пересылки в рамках одной области. В пределах страны — на 8 грн;
  • тариф "Документы" обойдется на 5 грн дороже. На такую же сумму увеличится стоимость курьерской доставки.

Напомним, что Укрпочта приступила к адаптации графиков работы своих подразделений к потребностям клиентов еще в 2019 году. Однако из-за наступления крупномасштабной кризисной ситуации в 2022 году оператор был вынужден внести изменения и укоротить рабочее время своих почтовых отделений.

Также в компании сообщили, что отделения, расположенные в торговых центрах и на рыночных территориях, будут служить клиентам в соответствии с расписанием работы соответствующего торгового центра или рынка.

Кроме того, Укрпочта пересмотрела графики работы своих постоянных сельских отделений. Теперь вместо прежних 2-3 дней в неделю они будут открыты для посетителей в течение 5 дней.

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