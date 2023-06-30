В Одесі з 1 липня підвищать тарифи на воду

Жінка рахує суму за комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Постановою Національної комісії, з 1 липня 2023 року встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Причиною підвищення тарифів стали значні зростання вартості електроенергії, реагентів та паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє філія "Інфоксводоканал".

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Нові тарифи на воду

Нові тарифи на централізоване водопостачання для суб'єктів господарювання складатимуть 8,28 грн без ПДВ (9,936 грн з ПДВ) за 1 м3. Тарифи на централізоване водовідведення для цієї ж категорії становитимуть 7,39 грн без ПДВ (8,868 грн з ПДВ) за 1 м3.

Щодо інших споживачів, включаючи юридичних осіб та мешканців приватного сектору та багатоквартирних будинків, тарифи на централізоване водопостачання складатимуть 19,64 грн без ПДВ (23,568 грн з ПДВ) за 1 м3. Тарифи на централізоване водовідведення для цієї категорії становитимуть 19,00 грн без ПДВ (22,80 грн з ПДВ) за 1 м3.

Варто зазначити, що у 2022 році вже спостерігалося значне зростання багатьох складових тарифів. Середнє підвищення склало 31,9%. Наприклад, для населення та юридичних осіб, за винятком оптовиків, тариф на послуги водопостачання та водовідведення збільшився з 35,16 грн з ПДВ до 46,37 грн.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.

Також ми писали, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.