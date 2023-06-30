В Одессе с 1 июля повысят тарифы на воду

Женщина считает сумму за коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Постановлением Национальной комиссии с 1 июля 2023 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Причиной повышения тарифов стали значительные рост стоимости электроэнергии, реагентов и горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает филиал "Инфоксводоканал".

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Новые тарифы на воду

Новые тарифы на централизованное водоснабжение для хозяйствующих субъектов будут составлять 8,28 грн без НДС (9,936 грн с НДС) за 1 м3. Тарифы на централизованный водоотвод для этой категории составят 7,39 грн без НДС (8,868 грн с НДС) за 1 м3.

По другим потребителям, включая юридических лиц и жителей частного сектора и многоквартирных домов, тарифы на централизованное водоснабжение будут составлять 19,64 грн без НДС (23,568 грн с НДС) за 1 м3. Тарифы на централизованный водоотвод для этой категории составят 19,00 грн. без НДС (22,80 грн. с НДС) за 1 м3.

Следует отметить, что в 2022 году уже наблюдался значительный рост многих составляющих тарифов. Среднее повышение составило 31,9%. К примеру, для населения и юридических лиц, за исключением оптовиков, тариф на услуги водоснабжения и водоотведения увеличился с 35,16 грн с НДС до 46,37 грн.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

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