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Головна Одеса Одесити показали, як збили дрон РФ над Миколаївщиною — відео

Одесити показали, як збили дрон РФ над Миколаївщиною — відео

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 14:30
Одеські бійці ЗСУ збили дрон ЗС РФ над Миколаївщиною — відео
Збиття дрона. Фото ілюстративне: Західне ОТО НГУ

Цієї ночі одеські прикордонники знову довели свою майстерність у знищенні БпЛА. Бійці з крупнокаліберного кулемета збили ворожий дрон у небі над Миколаївщиною.

Відео зі збиттям ворожого дрону поділилося Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Збиття дрона

Сьогодні вночі, під час чергової повітряної атаки ЗС РФ, одеські прикордонники вчасно виявили ворожий БпЛА типу "Shahed-136/131" у небі над Миколаївщиною. Після цього ударний дрон був підбитий чергою з кулемета мобільної вогневої групи. Безпілотник впав у поле та розірвався, так і не досягши цілі.

"Завдяки чіткій взаємодії, ефективному орієнтуванню в повітряній обстановці та прицільному вогню наших захисників, дрон-камікадзе вибухнув у повітрі, не досягнувши цілі. Ворожий "шахед", розлетівшись на друзки, впав у поле", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Додамо, цієї ночі РФ атакувала Україну 309 ударними дронами та 8 крилатими ракетами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про те, чому безпілотники небезпечні навіть після їх знищення.

Одеса обстріли Миколаївська область Новини Одеси ППО
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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