Одеські бійці ЗСУ збили дрон ЗС РФ над Миколаївщиною — відео

Одесити показали, як збили дрон РФ над Миколаївщиною — відео
Цієї ночі одеські прикордонники знову довели свою майстерність у знищенні БпЛА. Бійці з крупнокаліберного кулемета збили ворожий дрон у небі над Миколаївщиною.
Відео зі збиттям ворожого дрону поділилося Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Збиття дрона
Сьогодні вночі, під час чергової повітряної атаки ЗС РФ, одеські прикордонники вчасно виявили ворожий БпЛА типу "Shahed-136/131" у небі над Миколаївщиною. Після цього ударний дрон був підбитий чергою з кулемета мобільної вогневої групи. Безпілотник впав у поле та розірвався, так і не досягши цілі.
"Завдяки чіткій взаємодії, ефективному орієнтуванню в повітряній обстановці та прицільному вогню наших захисників, дрон-камікадзе вибухнув у повітрі, не досягнувши цілі. Ворожий "шахед", розлетівшись на друзки, впав у поле", — йдеться у повідомленні прикордонників.
Додамо, цієї ночі РФ атакувала Україну 309 ударними дронами та 8 крилатими ракетами.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про те, чому безпілотники небезпечні навіть після їх знищення.
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