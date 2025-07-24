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Главная Одесса Дроны РФ опасны и после сбития — предупреждение спасателей

Дроны РФ опасны и после сбития — предупреждение спасателей

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:55
Дроны и РФ могут детонировать уже после попадания
Дрон РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Россияне постоянно совершенствуют свои ударные дроны и ракеты. Так, спасатели все чаще сталкиваются со взрывчатками, которые детонируют уже после прилета, во время разбора завалов работниками ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

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Подходить к месту попадания дрона или ракеты после обстрела — крайне опасно. Поскольку россияне усовершенствовали оружие и кладут в него взрывчатку, которая срабатывает уже потом, после попадания.

Однако люди игнорируют эту угрозу и подходят слишком близко к месту прилетов, как только выходят из убежищ.

"Россияне совершенствуют оружие. И были случаи, когда уже после прилета, когда наши спасатели работали, и что-то могло сдетонировать. А люди, выходя из укрытий, идут к месту прилета, им интересно, они снимают на телефоны, как оно горит, видео же можно потом продать. И люди при этом не думают о своей безопасности", — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Марина Аверина также добавила, что две стены являются лишь иллюзией безопасности, поэтому во время воздушной тревоги необходимо направляться сразу в убежища.

Напомним, недавно мы писали о том, что под завалами разрушенного дома ищут человека. А также о том, что рассказывают жители поврежденного здания.

 

Одесса взрыв обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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