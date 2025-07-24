Дрони та РФ можуть детонувати вже після влучання

Дрон РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Росіяни постійно удосконалюють свою свої ударні дрони та ракети. Так, рятувальники все частіше зтикаються з вибухівками, які детонують вже після прильоту, під час розбору завалів працівниками ДСНС.

Про це повідомляє речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

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Небезпека від ворожої зброї

Підходити до місця влучання дрону чи ракети після обстрілу — вкрай небезпечно. Оскільки росіяни удосконалили зброю та кладуть у неї вибухівку, яка спрацьовує вже згодом, після влучання.

Однак люди ігнорують цю загрозу і підходять надто близько до місця прильотів, як тільки виходять зі сховищ.

"Росіяни удосконаюють зброю. І були випадки, коли вже після прильоту, коли наші рятувальники працювали, щось могло здетонувати. А люди, виходячи з укриттів, йдуть до місця прильоту, їм цікаво, вони знімають на телефони, як воно горить, відео ж можна потім продати. І люди при цьому не думають про свою безпеку", — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Марина Аверіна також додала, що дві стіни є лише ілюзією безпеки, тому під час повітряної тривоги необхідно прямувати одразу в укриття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що під завалами зруйнованого будинку шукають людину. А також про те, що розповідають мешканці пошкодженої будівлі.