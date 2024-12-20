Сервісні центри припинили надавати частину послуг з реєстрації авто

Одесити поки не зможуть зареєструвати авто — причина
Через збої у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри припинили надавати частину послуг для власників авто. Зараз доступні лише деякі реєстраційні та екзаменаційні послуги. Коли робота відновиться у повному обсязі, поки невідомо.
Про це повідомили у сервісних центрах МВС в Одеській області.
Які послуги недоступні
Призупинені реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через "Дію";
- за договором дарування, міни, за спадщиною;
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
Доступними лишаються послуги:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
"Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг", — зазначили в установі.
Раніше ми повідомляли, як сервісні центри працюватимуть на зимові свята. Також ми писали, як обміняти та отримати онлайн електронні посвідчення водія в Україні.
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