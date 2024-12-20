Сервісні центри припинили надавати частину послуг з реєстрації авто

Сервісний центр МВС в Одесі. Фото: МВС

Через збої у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри припинили надавати частину послуг для власників авто. Зараз доступні лише деякі реєстраційні та екзаменаційні послуги. Коли робота відновиться у повному обсязі, поки невідомо.

Про це повідомили у сервісних центрах МВС в Одеській області.

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Які послуги недоступні

Призупинені реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через "Дію";

за договором дарування, міни, за спадщиною;

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Доступними лишаються послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

"Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг", — зазначили в установі.

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