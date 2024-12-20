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Одесити поки не зможуть зареєструвати авто — причина

20 грудня 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Сервісні центри припинили надавати частину послуг з реєстрації авто
Сервісний центр МВС в Одесі. Фото: МВС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Через збої у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри припинили надавати частину послуг для власників авто. Зараз доступні лише деякі реєстраційні та екзаменаційні послуги. Коли робота відновиться у повному обсязі, поки невідомо.

Про це повідомили у сервісних центрах МВС в Одеській області.

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Які послуги недоступні

Призупинені реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника:

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через "Дію";
  • за договором дарування, міни, за спадщиною;
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

Доступними лишаються послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

"Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг", — зазначили в установі. 

Раніше ми повідомляли, як сервісні центри працюватимуть на зимові свята. Також ми писали, як обміняти та отримати онлайн електронні посвідчення водія в Україні.

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