Сервисные центры перестали предоставлять часть услуг по регистрации авто

Сервисный центр МВД в Одессе. Фото: МВД

Из-за сбоев в работе некоторых государственных реестров сервисные центры прекратили предоставлять часть услуг для владельцев авто. В настоящее время доступны только некоторые регистрационные и экзаменационные услуги. Когда работа возобновится в полном объеме, пока неизвестно.

Об этом сообщили в сервисных центрах МВД в Одесской области.

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Приостановлены регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через "Дію";

по договору дарения, мены, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковка.

Доступны услуги:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

установление ГБО;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение должного пользователя.

"Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — отметили в учреждении.

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