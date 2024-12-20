Сервисные центры перестали предоставлять часть услуг по регистрации авто

Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина
Из-за сбоев в работе некоторых государственных реестров сервисные центры прекратили предоставлять часть услуг для владельцев авто. В настоящее время доступны только некоторые регистрационные и экзаменационные услуги. Когда работа возобновится в полном объеме, пока неизвестно.
Об этом сообщили в сервисных центрах МВД в Одесской области.
Какие услуги недоступны
Приостановлены регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через "Дію";
- по договору дарения, мены, по наследству;
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
Доступны услуги:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
- установление ГБО;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение должного пользователя.
"Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — отметили в учреждении.
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