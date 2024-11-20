В Одесі визначили, скільки платитимуть постраждалим від обстрілів

Одесити, постраждалі від атак РФ, отримають компенсацію — яку
В Одесі визначили розмір адресної матеріальної допомоги постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок російських обстрілів міста. Сума буде залежати від важкості отриманих ушкоджень.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Розмір допомоги
На виплати можуть розраховувати постраждалі від обстрілів, які проходять стаціонарне лікування. Передбачені наступні суми:
- середній стан — 50 тис. грн на одну особу;
- важкий стан — 70 тис. грн на одну особу;
- дуже важкий стан — 100 тис. грн на одну особу.
Сім’ям загиблих надаватиметься допомога у розмірі 100 тис. грн одному із членів родини.
Куди звертатися
Для отримання вищезазначеної допомоги особи звертаються із заявою і надають такі документи:
- паспорт
- ідентифікаційний код;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- виписку з медичної карти стаціонарного хворого із вказанням стану важкості;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок (у разі звернення члена сім’ї).
Для отримання допомоги родичам загиблих необхідно надати заяву і документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- лікарське свідоцтво про смерть з вказанням причини смерті;
- свідоцтво про смерть;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок.
Заява може бути подана до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
- Хаджибейського району: вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
- Приморського району: вул. Армійська, 9, тел. 705 13 09;
- Київського району: вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
- Пересипського району: просп. Добровольського, 120/а, тел. 705 59 41.
Раніше ми повідомляли про те, які пільги доступні родичам учасників бойових дій. Також ми розповідали, як зміняться виплати військовим у грудні.
Читайте Новини.LIVE!