В Одесі визначили, скільки платитимуть постраждалим від обстрілів

Людина тримає гроші й банківську картку. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

В Одесі визначили розмір адресної матеріальної допомоги постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок російських обстрілів міста. Сума буде залежати від важкості отриманих ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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Розмір допомоги

На виплати можуть розраховувати постраждалі від обстрілів, які проходять стаціонарне лікування. Передбачені наступні суми:

середній стан — 50 тис. грн на одну особу;

важкий стан — 70 тис. грн на одну особу;

дуже важкий стан — 100 тис. грн на одну особу.

Сім’ям загиблих надаватиметься допомога у розмірі 100 тис. грн одному із членів родини.

Куди звертатися

Для отримання вищезазначеної допомоги особи звертаються із заявою і надають такі документи:

паспорт

ідентифікаційний код;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;

виписку з медичної карти стаціонарного хворого із вказанням стану важкості;

документ, що підтверджує родинний зв’язок (у разі звернення члена сім’ї).

Для отримання допомоги родичам загиблих необхідно надати заяву і документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;

лікарське свідоцтво про смерть з вказанням причини смерті;

свідоцтво про смерть;

документ, що підтверджує родинний зв’язок.

Заява може бути подана до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:

Хаджибейського району: вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;

Приморського району: вул. Армійська, 9, тел. 705 13 09;

Київського району: вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;

Пересипського району: просп. Добровольського, 120/а, тел. 705 59 41.

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