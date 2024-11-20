В Одессе определили, сколько будут платить пострадавшим от обстрелов

Одесситы, пострадавшие от атак РФ, получат компенсацию — какую
В Одессе определили размер адресной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате российских обстрелов города Сумма будет зависеть от тяжести полученных повреждений.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Размер помощи
На выплаты могут рассчитывать пострадавшие от обстрелов, проходящих стационарное лечение.
- среднее состояние — 50 тыс. грн на одного человека;
- тяжелое состояние — 70 тыс. грн на одного человека;
- очень тяжелое состояние — 100 тыс. грн на одного человека.
Семьям погибших будет предоставляться помощь в размере 100 тыс. грн одному из членов семьи.
Куда обращаться
Для получения вышеупомянутой помощи лица обращаются с заявлением и предоставляют следующие документы:
- паспорт
- идентификационный код;
- информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;
- выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести;
- документ, подтверждающий родственную связь (в случае обращения члена семьи).
Для получения помощи родственникам погибших необходимо предоставить заявление и документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;
- врачебное свидетельство о смерти с указанием причины смерти;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родственную связь.
Заявление может быть подано в фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета:
- Хаджибейского района: ул. Косовская, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
- Приморского района: ул. Армейская, 9, тел.
- Киевского района: ул. Академика Королева, 9, 705 41 75, 705 41 76;
- Пересыпского района: просп. Добровольского, 120/а, тел.
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