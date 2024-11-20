В Одессе определили, сколько будут платить пострадавшим от обстрелов

Человек держит деньги и банковскую карту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе определили размер адресной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате российских обстрелов города Сумма будет зависеть от тяжести полученных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Размер помощи

На выплаты могут рассчитывать пострадавшие от обстрелов, проходящих стационарное лечение.

среднее состояние — 50 тыс. грн на одного человека;

тяжелое состояние — 70 тыс. грн на одного человека;

очень тяжелое состояние — 100 тыс. грн на одного человека.

Семьям погибших будет предоставляться помощь в размере 100 тыс. грн одному из членов семьи.

Куда обращаться

Для получения вышеупомянутой помощи лица обращаются с заявлением и предоставляют следующие документы:

паспорт

идентификационный код;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести;

документ, подтверждающий родственную связь (в случае обращения члена семьи).

Для получения помощи родственникам погибших необходимо предоставить заявление и документы:

паспорт;

идентификационный код;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

врачебное свидетельство о смерти с указанием причины смерти;

свидетельство о смерти;

документ, подтверждающий родственную связь.

Заявление может быть подано в фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета:

Хаджибейского района: ул. Косовская, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;

Приморского района: ул. Армейская, 9, тел.

Киевского района: ул. Академика Королева, 9, 705 41 75, 705 41 76;

Пересыпского района: просп. Добровольского, 120/а, тел.

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