Поетесі Ліні Костенко 95 років - одесити читають вірші

Поетеса Ліна Костенко. Фото: УНІАН/Федченко Кузьма

Творчість великих поетів не підвладна часові. Їхні рядки не просто зберігаються в книжках, а живуть у серцях людей, надихають і формують покоління. Цього року Ліні Костенко виповнюється 95 років. Її поезія — чуттєва й правдива, що залишається актуальною та близькою для українців. Та чи справді ми її пам’ятаємо?

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, наскільки їм близька творчість поетеси.

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Обізнаність в поезії

Відповіді виявилися різними — від захоплення до сором’язливого зізнання, що пам’ять часом стирає найцінніше. Чимало людей знають імена видатних митців, але не заглиблюються в їхню творчість.

"Чесно, зацитувати не зможу. Проте чула про поетесу, але мені здається, що за шкільну програму не приходила, а спеціально для себе я не читала її", — каже Валерія.

Одеситка Валерія про свою обізнаність в поезії Ліни Костенко. Фото: Новини.LIVE

У швидкому ритмі життя ми часто відкладаємо читання на потім, не усвідомлюючи, наскільки багато можемо втратити на сторінках непрочитаних книг. Тим часом одеські бібліотеки готуються до святкування ювілею поетеси. Це чудова нагода поповнити багаж знань і відчути силу її слова.

"Якщо чесно, то я не зацитую, бо не знаю нічого на пам'ять, але я працюю в бібліотеці й ми підготували захід до її ювілею. Якщо у вас є бажання, будь ласка, завітайте", — розповіла Лілія.

Бібліотекарка Лілія про заходи до ювілею Ліни Костенко. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє за дітьми

У світі цифрових технологій традиційна література поступово відходить на другий план. Але саме батьки та вчителі можуть запалити в дітях любов до слова, до поезії, яка формує світогляд. Такої ж думки і пані Юлія, яка впевнена, що майбутнє покоління потрібно вчити своїй творчості.

"Про поетесу раніше, коли була трошки більш досвідчена і було більше часу, то цікавилася лише її творами, але щоб особистим життям, то ні. Лише знаю, що вона досі може щось видати в своєму творчому напрямку. На жаль, більше нічого, але думаю, що це треба виправляти і загалом стосовно поетів наших, українських. Сподіваюся, що в майбутньому діти хоча б зможуть відповісти на це питання, якщо мама не змогла", — зазначила Юлія.

Одеситка Юлія про поезію. Фото: Новини.LIVE

Спогади зі школи

Навіть ті, хто не зміг згадати рядки поетеси, зазначили, що ще зі шкільних часів пам'ятають і з теплотою згадують авторку. Поезія залишається з нами крізь роки, навіть коли цифровізація активно прогресує — все ж таки найбільше гріє душу рядок улюбленого вірша.

"Знайома з творчістю, проте зацитувати не можу. Я взагалі останні 2 роки в школі вчилась в українському класі. І можу сказати, багато нам авторів, звісно, було запропоновано до розгляду. Так, дійсно, про неї та Лесю Українку у мене дуже приємні згадки, що в цілому творчість в неї була гармонічна", — каже Олександра.

Місцева жителька Олександра про спогади зі школи про поезію. Фото: Новини.LIVE

Слова, що стали символом

Водночас все ж таки є серед одеситів є ті, хто зберіг у пам’яті слова Костенко. Слова, які стали крилатими й пробирають до мурах.

"А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання", — зацитувала Карина.

Одеситка Карина цитує вірш "Крила". Фото: Новини.LIVE

Ці слова справді стали символом незламності. Ліна Костенко завжди була голосом свободи, її творчість надихає тих, хто бореться за правду, за гідність, за майбутнє своєї країни.

Раніше ми писали, що ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко. А також про те, які слова вигадала поетеса.