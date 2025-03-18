Поэтессе Лине Костенко 95 лет - одесситы читают стихи

Поэтесса Лина Костенко. Фото: УНІАН/Федченко Кузьма

Творчество великих поэтов не подвластно времени. Их строки не просто хранятся в книгах, а живут в сердцах людей, вдохновляют и формируют поколения. В этом году Лине Костенко исполняется 95 лет. Ее поэзия — чувственная и правдивая, остается актуальной и близкой для украинцев. Но действительно ли мы ее помним?

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, насколько им близко творчество поэтессы.

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Осведомленность в поэзии

Ответы оказались разными — от восхищения до стыдливого признания, что память порой стирает самое ценное. Многие знают имена выдающихся поэтов, но не углубляются в их творчество.

"Честно, процитировать не смогу. Однако слышала о поэтессе, но мне кажется, что в школьной программе не проходила, а специально для себя я ее не читала", — говорит Валерия.

Одесситка Валерия о своей осведомленности в поэзии Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

В быстром ритме жизни мы часто откладываем чтение на потом, не осознавая, насколько много можем потерять на страницах непрочитанных книг. Тем временем одесские библиотеки готовятся к празднованию юбилея поэтессы. Это прекрасная возможность пополнить багаж знаний и почувствовать силу ее слова.

"Если честно, то я не зацитирую, потому что не знаю ничего на память, но я работаю в библиотеке и мы подготовили мероприятие к ее юбилею. Если у вас есть желание, пожалуйста, приходите", — рассказала Лилия.

Библиотекарь Лилия о мероприятиях к юбилею Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

Будущее за детьми

В мире цифровых технологий традиционная литература постепенно отходит на второй план. Но именно родители и учителя могут зажечь в детях любовь к слову, к поэзии, которая формирует мировоззрение. Такого же мнения и Юлия, которая уверена, что будущее поколение нужно учить своему творчеству.

"О поэтессе раньше, когда была немножко более опытная и было больше времени, то интересовалась только ее произведениями, но чтобы личной жизнью, то нет. Только знаю, что она до сих пор может что-то издать в своем творческом направлении. К сожалению, больше ничего, но думаю, что это надо исправлять и вообще в отношении поэтов наших, украинских. Надеюсь, что в будущем дети хотя бы смогут ответить на этот вопрос, если мама не смогла", — отметила Юлия.

Одесситка Юлия о поэзии. Фото: Новини.LIVE

Воспоминания из школы

Даже те, кто не смог вспомнить строки поэтессы, отметили, что еще со школьных времен помнят и с теплотой вспоминают автора. Поэзия остается с нами сквозь годы, даже когда цифровизация активно прогрессирует — все же больше всего греет душу строка любимого стихотворения.

"Знакома с творчеством, однако процитировать не могу. Я вообще последние 2 года в школе училась в украинском классе. И могу сказать, там много нам авторов, конечно, было предложено к рассмотрению. Да, действительно, о ней и Лесе Украинке у меня очень приятные воспоминания, что в целом творчество у нее было гармоничное", — говорит Александра.

Местная жительница Александра о воспоминаниях из школы о поэзии. Фото: Новини.LIVE

Слова, ставшие символом

В то же время все же есть среди одесситов те, кто сохранил в памяти слова Костенко. Слова, которые стали крылатыми и пробирают до мурашек.

"А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання", — процитировала Карина.

Одесситка Карина цитирует стихотворение "Крила". Фото: Новини.LIVE

Эти слова действительно стали символом несокрушимости. Лина Костенко всегда была голосом свободы, ее творчество вдохновляет тех, кто борется за правду, за достоинство, за будущее своей страны.

Ранее мы писали, что ИИ оживил самые популярные стихи Лины Костенко. А также о том, какие слова придумала поэтесса.