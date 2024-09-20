Мир чи перемога - що важливо для одеситів сьогодні

Жінка йде повз барикади. Фото: Новини.LIVE

Третій рік в Україні триває велика війна, розпочата Росією. Сьогодні серед громадян дедалі частіше точаться дискусії щодо необхідності припинення бойових дій та скорішого миру. Німецький політичний діяч Отто фон Бісмарк колись сказав: "Війни виграють не генерали, а вчителі та священники". Адже саме люди проголошують свою фінальну думку. Але що ж означає ця перемога?

Про це журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів.

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Повернення свого

Більшість одеситів впевнені: запорука миру — це перемога у війні з Росією. Адже без цього ворог може накопичувати сили для повторного нападу. Такої думки дотримується переселенка з Херсонщини Ольга, яка дуже хоче повернутися додому.

"Перемога — це для нас усе. Ми самі з Херсонщини, тому сподіваємося, що інакше не буде. А мир — це родина і добробут у країні", — каже Ольга.

Мешканка Херсонщини Ольга. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує одеситка Інна. Вона впевнена, що Україна має відновити кордони 1991 року. Для неї це означає гарантії миру, безпеки та цивілізованого майбутнього.

"Повернення всіх наших земель до кордонів 1991 року. Ось це я вважаю справжньою перемогою і, звичайно ж, знищення усіх окупантів. А мир для мене — це діти, сміх і радість", — додає Інна.

Одеситка Інна. Фото: Новини.LIVE

Головне — тиша

Але також частина людей не поділяє такої думки. Для одеситів сьогодні головне, аби закінчилася війна та перестали літати ракети. Зокрема, про це каже Анастасія, родина якої чекає не перемоги, а тиші.

"Це спокій в країні, в кожній родині. Коли всі близькі поруч і живі-здорові", — наголошує Анастасія.

Одеситка Анастасія з донькою. Фото: Новини.LIVE

А от Денис не наважився сказати твердо, чого він чекає. На його думку, для кожного є своє значення перемоги і неможливо буде "догодити всім і одразу". Тож для хлопця головне на сьогодні, щоб не гинули люди.

"Є багато варіантів, все залежить від людини. Хтось вважає, що просто закінчення війни — це вже перемога, а для когось — вихід на кордони 1991 або 2022 років. Але все ж таки закінчувати війну потрібно, щоб не помирали люди", — підсумовує Денис.

Одесит Денис. Фото: Новини.LIVE

Українці щоранку прокидаються з головним питанням: коли закінчиться війна. Насправді все залежить від дій та думок кожного з нас. Тож люди мають робити усе можливе для себе, що наближатиме кінець війни, перемогу та мир!