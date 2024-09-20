Мир или победа – что важно для одесситов сегодня

Женщина идет мимо баррикады. Фото: Новини.LIVE

Третий год в Украине идет большая война, начатая Россией. Сегодня среди граждан все чаще идут дискуссии о необходимости прекращения боевых действий и скорейшего мира. Немецкий политический деятель Отто фон Бисмарк когда-то сказал: "Войны выигрывают не генералы, а учителя и священники". Ведь именно люди произносят свое финальное мнение. Но что значит эта победа?

Об этом журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов.

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Возвращение своего

Большинство одесситов уверены: залог мира — это победа в войне с Россией. Без этого враг может накапливать силы для повторного нападения. Такого мнения придерживается переселенка из Херсона Ольга, которая очень хочет вернуться домой.

"Победа — это для нас все. Мы сами из Херсона, поэтому надеемся, что по-другому не будет. А мир — это семья и благополучие в стране", — говорит Ольга.

Жительница Херсонщины Ольга. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает одесситка Инна. Она уверена, что Украина должна восстановить границы 1991 года. Для нее это означает гарантию мира, безопасности и будущего цивилизованного.

"Возвращение всех наших земель до границ 1991 года. Вот это я считаю настоящей победой и, конечно же, уничтожение всех оккупантов. А мир для меня — это дети, смех и радость", — добавляет Инна.

Одесситка Инна. Фото: Новини.LIVE

Главное — тишина

Но часть людей не разделяет такое мнение. Для некоторых одесситов сегодня главное, чтобы кончилась война и перестали летать ракеты. В частности, об этом говорит Анастасия, семья которой ждет не победы, а тишины.

"Это покой в стране, в каждой семье. Когда все близки рядом и живы-здоровы", — отмечает Анастасия.

Одесситка Анастасия с дочерью. Фото: Новини.LIVE

А вот Денис не решился сказать твердо, чего он ждет. По его мнению, для каждого есть свое определение победы и невозможно будет "угодить всем и сразу". Поэтому для парня главное сегодня, чтобы не погибали люди.

"Есть много вариантов, все зависит от человека. Кто-то считает, что просто окончание войны — это уже победа, а для кого-то — выход на границы 1991 или 2022 годов. Но все же заканчивать войну нужно, чтобы не умирали люди", — подытоживает. Денис.

Одессит Денис. Фото: Новини.LIVE

Украинцы каждое утро просыпаются с главным вопросом: когда закончится война. На самом деле, все зависит от действий и мыслей каждого из нас. Поэтому люди должны делать все возможное для себя, что приближает конец войны, победу и мир!