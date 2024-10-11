Вступ України до НАТО: що зміниться на думку одеситів

Одесити гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Останнім часом дедалі частіше виникають розмови щодо вступу України до НАТО. Вже на найближчому засіданні "Рамштайн" союзники можуть запропонувати конкретні кроки щодо включення нашої країни до альянсу. Багато хто вважає це великим просуванням до військового сполучення з Заходом, адже цей пункт навіть є у "плані перемоги" президента Зеленського. Але що це суттєво змінить для самої України?

Відповіді на це питання журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів.

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Україна в НАТО

Одесити вважають, що вступ України до НАТО у будь-якому разі принесе лише позитивні зміни. Як каже Марина, Північноатлантичний альянс — певна гарантія безпеки не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.

"Я думаю, вступ до НАТО принесе великі зміни. Буде більша підтримка від західних країн, ми зможемо давати більший супротив країні, яка нас атакує", — вважає Марина.

Одеситка Марина. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Такої ж думки й Валерія. Дівчина вважає, що вступ до НАТО стане певним рубіконом для РФ, бо Україна отримає протекцію всього західного світу.

"Якщо чесно, думаю щось зміниться. Можливо, країна-агресор перестане нас так бомбити", — додає Валерія.

Одеситка Валерія. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Допомога Україні

Ще одна частина одеситів наголошує на тому, що у разі вступу до НАТО, Україна одразу отримає більше зброї, адже не потрібно буде чекати ніяких узгоджень та дозволів від інших країн. Зокрема, для Поліни це найголовніша причина долучитися до військового альянсу.

"У нас буде більше військової підтримки. Я не знаю всіх моментів НАТО і які в них є гарантії безпеки. Але для нас найголовніше — військова підтримка і розуміння того, що нас будуть боятися", — розповідає Поліна.

Одеситка Поліна. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

А от Дмитро, окрім зброї та техніки, вважає, що західні союзники допоможуть змінити структуру українського війська. На його думку, саме це зараз необхідно армії та допоможе скоріше перемогти.

"Я думаю, що зміни будуть. Особливо у військовій структурі — а це нам дуже необхідно", — підсумовує Дмитро.

Одесит Дмитро. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Але треба памʼятати, що з великою силою приходить велика відповідальність. І Україна матиме певні зобовʼязання перед західними партнерами, щоб відповідати стандартам НАТО.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати членом НАТО без частини своїх окупованих територій.

Також ми писали, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде блокувати вступ України до НАТО, поки він при владі. На його думку, вступ до альянсу призведе до Третьої світової.