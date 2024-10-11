Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания arrow

Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

11 октября 2024 20:45
Рвачова Анастасия - редактор
Вступление Украины в НАТО: что изменится по мнению одесситов
Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

В последнее время все чаще возникают разговоры о вступлении Украины в НАТО. Уже на ближайшем заседании "Рамштайн" союзники могут предложить конкретные шаги по включению нашей страны в альянс. Многие считают это большим продвижением к военному сообщению с Западом, ведь этот пункт даже находится в "плане победы" президента Зеленского. Но что это существенно изменит для Украины?

Ответы на этот вопрос журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов.

Читайте также:

Украина в НАТО

Одесситы считают, что вступление Украины в НАТО в любом случае принесет только положительные изменения. Как говорит Марина, Североатлантический альянс является определенной гарантией безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

"Я думаю, вступление в НАТО принесет большие изменения. Будет большая поддержка от западных стран, мы сможем давать еще большее сопротивление атакующей нас стране", — считает Марина.

Одесситка Марина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Одесситка Марина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Такого же мнения и Валерия. Девушка считает, что вступление в НАТО станет определенным рубиконом для РФ, потому что Украина получит протекцию всего западного мира.

"Если честно, думаю что-то изменится. Возможно, страна-агрессор перестанет нас так бомбить", — добавляет Валерия.

Одесситка Валерия. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Одесситка Валерия. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Помощь Украине

Еще одна часть одесситов подчеркивает, что в случае вступления в НАТО, Украина сразу получит больше оружия, ведь не нужно будет ждать никаких согласований и разрешений от других стран. В частности, для Полины это самая главная причина вступить в военный альянс.

"У нас будет больше военной поддержки. Я не знаю всех моментов НАТО и какие у них есть гарантии безопасности. Но для нас самое главное — военная поддержка и понимание того, что нас будут бояться", — рассказывает Полина.

Одесситка Полина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Одесситка Полина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

А вот Дмитрий, кроме оружия и техники, считает, что западные союзники помогут изменить структуру украинского войска. По его мнению, именно это сейчас необходимо армии и поможет скорей победить.

"Я думаю, что изменения будут. Особенно в военной структуре — а это нам очень необходимо", — заключает Дмитрий.

Одессит Дмитрий. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Одессит Дмитрий. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Но следует помнить, что с большой силой приходит большая ответственность. И у Украины будет определенные обязательства перед западными партнерами, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом НАТО без части своих оккупированных территорий.

Также мы писали, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. По его мнению, вступление в альянс приведет к Третьей мировой.

Одесса НАТО опрос Новости Одессы Альянс помощь война в Украине війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

20:44 Атмосферный фронт принес в Украину холод и ливни — прогноз погоды на завтра

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

20:44 Атмосферный фронт принес в Украину холод и ливни — прогноз погоды на завтра

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

19:04 Ляшко объяснил, в чем состоит реформа МСЭК — какие изменения ожидаются

18:57 Обновление данных в "Резерв+" — могут ли украинцы сделать это повторно

18:47 Экс-футболист сборной Украины объяснил, почему команда не обыграет Грузию

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить