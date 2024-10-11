Вступление Украины в НАТО: что изменится по мнению одесситов

Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В последнее время все чаще возникают разговоры о вступлении Украины в НАТО. Уже на ближайшем заседании "Рамштайн" союзники могут предложить конкретные шаги по включению нашей страны в альянс. Многие считают это большим продвижением к военному сообщению с Западом, ведь этот пункт даже находится в "плане победы" президента Зеленского. Но что это существенно изменит для Украины?

Ответы на этот вопрос журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов.

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Украина в НАТО

Одесситы считают, что вступление Украины в НАТО в любом случае принесет только положительные изменения. Как говорит Марина, Североатлантический альянс является определенной гарантией безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

"Я думаю, вступление в НАТО принесет большие изменения. Будет большая поддержка от западных стран, мы сможем давать еще большее сопротивление атакующей нас стране", — считает Марина.

Одесситка Марина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Такого же мнения и Валерия. Девушка считает, что вступление в НАТО станет определенным рубиконом для РФ, потому что Украина получит протекцию всего западного мира.

"Если честно, думаю что-то изменится. Возможно, страна-агрессор перестанет нас так бомбить", — добавляет Валерия.

Одесситка Валерия. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Помощь Украине

Еще одна часть одесситов подчеркивает, что в случае вступления в НАТО, Украина сразу получит больше оружия, ведь не нужно будет ждать никаких согласований и разрешений от других стран. В частности, для Полины это самая главная причина вступить в военный альянс.

"У нас будет больше военной поддержки. Я не знаю всех моментов НАТО и какие у них есть гарантии безопасности. Но для нас самое главное — военная поддержка и понимание того, что нас будут бояться", — рассказывает Полина.

Одесситка Полина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

А вот Дмитрий, кроме оружия и техники, считает, что западные союзники помогут изменить структуру украинского войска. По его мнению, именно это сейчас необходимо армии и поможет скорей победить.

"Я думаю, что изменения будут. Особенно в военной структуре — а это нам очень необходимо", — заключает Дмитрий.

Одессит Дмитрий. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Но следует помнить, что с большой силой приходит большая ответственность. И у Украины будет определенные обязательства перед западными партнерами, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом НАТО без части своих оккупированных территорий.

Также мы писали, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. По его мнению, вступление в альянс приведет к Третьей мировой.