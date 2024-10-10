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Одесити сьогодні будуть без світла до вечора — адреси

10 жовтня 2024 10:06
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити знову без світла — список адрес
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 10 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • Міцкевича, 9;
  • Рельєфна, 1 — 27; 
  • Степова, 1 — 14, 39-а; 
  • 40-а лінія на житловому масиві; 
  • Перемоги, 47 — 87; 
  • Соляна, 4 — 85; 
  • Центральна, 2 — 36.

 

 

 

 

Роботи до 19:00. 

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4 — 105а; 
  • Дубовий Гай, 2 — 57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в; 
  • Рівності, 84, 88, 91, 98 — 104, 195; 
  • пров. 1-й Рівності, 86,197, 90, 92; 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29, 43; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Друга, 20, 18б; 
  • Симоненка, 2а.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

  • Прохоровська, 50 — 77; 
  • Степова, 6 — 18/корп.20, 22, 24; 
  • Єврейська, 50 — 58;
  • Кіри Муратової (Льва Толстого), 32; 
  • Квіткова, 1 — 13а; 
  • Кордонна, 25; 
  • Косяченка Олексія, 38, 39, 44; 
  • пров. Квітковий, 10;
  • Аграрна, 1 — 22; 
  • Левадна, 1а — 28; 
  • Озерна, 5 — 17;
  • Селекціонерів, 1 — 28; 
  • Асташкіна, 1 — 25; 
  • пров. Асташкіна, 1, 3; 
  • пров. Спірідонивська, 33; 
  • Нечипоренка, 4 — 13,
  • Преображенська, 35.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Міненерго запевняють, що взимку Україна буде зі світлом. Втім, лише за дотримання однієї головної умови.

Також ми писали, що експерти все частіше говорять про можливе зростання ціни на електроенергію до 9 грн за кВт*год вже у найближчий час.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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