Одесити знову без світла — список адрес

Одесити сьогодні будуть без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 10 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Міцкевича, 9;
- Рельєфна, 1 — 27;
- Степова, 1 — 14, 39-а;
- 40-а лінія на житловому масиві;
- Перемоги, 47 — 87;
- Соляна, 4 — 85;
- Центральна, 2 — 36.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105а;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;
- Рівності, 84, 88, 91, 98 — 104, 195;
- пров. 1-й Рівності, 86,197, 90, 92;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29, 43;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Друга, 20, 18б;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- Прохоровська, 50 — 77;
- Степова, 6 — 18/корп.20, 22, 24;
- Єврейська, 50 — 58;
- Кіри Муратової (Льва Толстого), 32;
- Квіткова, 1 — 13а;
- Кордонна, 25;
- Косяченка Олексія, 38, 39, 44;
- пров. Квітковий, 10;
- Аграрна, 1 — 22;
- Левадна, 1а — 28;
- Озерна, 5 — 17;
- Селекціонерів, 1 — 28;
- Асташкіна, 1 — 25;
- пров. Асташкіна, 1, 3;
- пров. Спірідонивська, 33;
- Нечипоренка, 4 — 13,
- Преображенська, 35.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у Міненерго запевняють, що взимку Україна буде зі світлом. Втім, лише за дотримання однієї головної умови.
Також ми писали, що експерти все частіше говорять про можливе зростання ціни на електроенергію до 9 грн за кВт*год вже у найближчий час.
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