Одесити знову без світла — список адрес

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Міцкевича, 9;

Рельєфна, 1 — 27;

Степова, 1 — 14, 39-а;

40-а лінія на житловому масиві;

Перемоги, 47 — 87;

Соляна, 4 — 85;

Центральна, 2 — 36.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105а;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;

Рівності, 84, 88, 91, 98 — 104, 195;

пров. 1-й Рівності, 86,197, 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1 — 29, 43;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Друга, 20, 18б;

Симоненка, 2а.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Прохоровська, 50 — 77;

Степова, 6 — 18/корп.20, 22, 24;

Єврейська, 50 — 58;

Кіри Муратової (Льва Толстого), 32;

Квіткова, 1 — 13а;

Кордонна, 25;

Косяченка Олексія, 38, 39, 44;

пров. Квітковий, 10;

Аграрна, 1 — 22;

Левадна, 1а — 28;

Озерна, 5 — 17;

Селекціонерів, 1 — 28;

Асташкіна, 1 — 25;

пров. Асташкіна, 1, 3;

пров. Спірідонивська, 33;

Нечипоренка, 4 — 13,

Преображенська, 35.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Міненерго запевняють, що взимку Україна буде зі світлом. Втім, лише за дотримання однієї головної умови.

Також ми писали, що експерти все частіше говорять про можливе зростання ціни на електроенергію до 9 грн за кВт*год вже у найближчий час.