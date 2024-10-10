Одесситы снова без света — список адресов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Мицкевича, 9;

Рельефная, 1 — 27;

Степная, 1 — 14, 39-я;

40-я линия на жилом массиве;

Победы, 47 — 87;

Соляна, 4 — 85;

Центральная, 2 — 36.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4 — 105а;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40в;

Равенства, 84, 88, 91, 98 — 104, 195;

пер. 1-й Равенства, 86,197, 90, 92;

пер. Абрикосовый, 1 — 29, 43;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Вторая, 20, 18б;

Симоненко, 2а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Прохоровская, 50 — 77;

Степовая, 6 — 18/корп.20, 22, 24;

Еврейская, 50 — 58;

Киры Муратовой (Льва Толстого), 32;

Цветочная, 1 — 13а;

Граничная, 25;

Косяченко Алексея, 38, 39, 44;

пер. Цветочный, 10;

Аграрная, 1 — 22;

Левадная, 1а — 28;

Озерная, 5 — 17;

Селекционеров, 1 — 28;

Осташкина, 1 — 25;

пер. Осташкина, 1, 3;

пер. Спиридоновский, 33;

Нечипоренко, 4 —13,

Преображенская, 35.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Минэнерго уверяют, что зимой Украина будет со светом. Впрочем, только при соблюдении одного главного условия.

Также мы писали, что эксперты все чаще говорят о возможном росте цены на электроэнергию до 9 грн за кВт*ч уже в ближайшее время.