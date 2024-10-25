Відключення світла в Одесі 25 жовтня — адреси

Електрики лагодять обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, у п'ятницю 25 жовтня, без світла залишилися будинки у всіх районах Одеси. Електропостачання припинили через ремонти мереж і обладнання. Повернути світло у домівки одеситів планують ввечері. Однак це може статися раніше або пізніше, залежно від того, наскільки складні роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Костанді, 3-8/9;

Кришталева, 1;

Лігінська (Макаренка), 1-31;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-95;

Симоненка, 1, 11а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дор. Фонтанська, 74- 106/40;

пров. 1-й Рівності, 86-197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Літній, 1/корп.5-5/корп.20;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6-8/корп.1,

Небесної сотні, 20-68;

Ялинкова;

Сухолиманна.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

9-а лінія на ж/м, 19-34;

10-а лінія на ж/м, 15-37;

11-а лінія на ж/м, 25-35;

12-а лінія на ж/м, 19-24;

13-а лінія на ж/м, 1-12;

14-а лінія на ж/м, 13-23;

15-а лінія на ж/м, 1-9;

19-а лінія на ж/м, 1-3а;

22-а лінія на ж/м, 2,4;

23-я лінія на ж/м, 2-6;

24-а лінія на ж/м, 1-7;

32-а лінія на ж/м, 4;

39-а лінія на ж/м, 2-30;

40-а лінія на ж/м, 5;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а Пересипська;

9-а Пересипська, 3-14а;

Балтська дор., 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

Героїв оборони Одеси, 22-66;

Жевахова, 3/а-61а;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ж. Кюрі, 15-64;

К. Кузнєцова, 71а-108;

Каришковського, 2-60;

Бахмутська (Курська) , 82-165;

Л. Українки, 45-122;

Локомотивна, 1-27;

Марсельська, 1-20;

Міцкевича, 9;

Орловська, 1-13;

Перемоги, 47-87;

Рельєфна, 1-27;

Ринкова, 7;

Соляна, 4-85;

Степова, 1-14;

Центральна, 2-36;

пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 63-98.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

Бул. Італійський, 1/1;

Бажана, 1-20;

Базарна, 92-100;

Богуна, 6а-21;

В. Арнаутська, 82-111;

Верстатобудівна, 1-19;

Виїзна, 1-44;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Гранатна, 1-25;

Дерибасівська, 18;

Єврейська, 36-42а;

Квіткова, 1-33/1;

Кленова, 2а;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка), 1а-99;

Кордонна, 3а-74в;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

Ланжеронівська, 19;

М. Арнаутська, 90-113;

Івана Фунтового (М. Бабаджаняна) , 30-54;

Олексія Вадатурського (М. Малиновського), 79-152;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Й. Прибіка (Мінська), 3-49;

Новікова, 2а-12г;

О. Кутузакія, 1-3;

Партизанська, 3-30;

Платанова, 1-126;

Преображенська, 65-82;

Радісна, 114, 116;

Садиковська, 19-28;

С. Караванського (Жуковського), 27-36;

С. Ріхтера, 8-109;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Стовпова, 1б-18е;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-19;

Ференца Ліста (Єліна);

Композитора Лятошинського (Перепечка),

дор. Овідіопольська, 3/1;

пл. Європейська (Катерининська), 4а, 6;

Європейська, (Катерининська), 2-14;

пров. 1-й Бузковий, 1,1/корп.1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Гранатний, 2-8;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5-9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Покровський, 3-5;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2-12б;

пров. Успенський, 3-23;

проїзд Бузковий, 1-6;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-6, 11;

узвіз Військовий, 3.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, пошукайте вашу адресу у розділі "Відсутня електроенергія" на офіційному сайті ДТЕК. Якщо ви її там не знайдете, повідомте про відсутність електрики наступними способами:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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