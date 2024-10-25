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Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

25 октября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 25 октября.
Электрики чинят оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, в пятницу, 25 октября, без света остались дома во всех районах Одессы. Электроснабжение прекратили из-за ремонтов сетей и оборудования. Вернуть свет в дома одесситов планируют вечером. Однако это может произойти раньше или позже в зависимости от того, насколько сложны работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Костанди, 3-8/9;
  • Хрустальная, 1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-31;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-95;
  • Симоненко, 1, 11а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дор. Фонтанская, 74-106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86-197;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • пер. Летний, 1/корп.5-5/корп.20;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.1,
  • Небесной сотни, 20–68;
  • Елочная;
  • Сухолимая.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 9-я линия на ж/м, 19-34;
  • 10-я линия на ж/м, 15-37;
  • 11-я линия на ж/м, 25-35;
  • 12-я линия на ж/м, 19-24;
  • 13-я линия на ж/м, 1-12;
  • 14-я линия на ж/м, 13-23;
  • 15-я линия на ж/м, 1-9;
  • 19-я линия на ж/м, 1-3а;
  • 22-я линия на ж/м, 2,4;
  • 23-я линия на ж/м, 2-6;
  • 24-я линия на ж/м, 1-7;
  • 32-я линия на ж/м, 4;
  • 39-я линия на ж/м, 2-30;
  • 40-я линия на ж/м, 5;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я Пересыпская;
  • 9-я Пересыпская, 3-14а;
  • Балтская дор., 28;
  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • Героев обороны Одессы, 22-66;
  • Жевахова, 3/а-61а;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Ж. Кюри, 15-64;
  • К. Кузнецова, 71а-108;
  • Карышковского, 2-60;
  • Бахмутская (Курская), 82-165;
  • Л. Украинки, 45-122;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Марсельская, 1-20;
  • Мицкевича, 9;
  • Орловская, 1-13;
  • Победы, 47-87;
  • Рельефная, 1–27;
  • Рыночная, 7;
  • Соляная, 4-85;
  • Степная, 1-14;
  • Центральная, 2-36;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 63-98.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Бул. Итальянский, 1/1;
  • Бажана, 1-20;
  • Базарно, 92-100;
  • Богун, 6а-21;
  • Б. Арнаутская, 82-111;
  • Станок, 1-19;
  • Выездная, 1-44;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Гранатная, 1–25;
  • Дерибасовская, 18;
  • Еврейская, 36-42а;
  • Цветочная, 1-33/1;
  • Кленовая, 2а;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99;
  • Граничная, 3а-74в;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Ланжероновская, 19;
  • М. Арнаутская, 90–113;
  • Ивана Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Й. Прибика (Минская), 3-49;
  • Новикова, 2а-12г;
  • О. Кутузакия, 1-3;
  • Партизанская, 3-30;
  • Платанова, 1-126;
  • Преображенская, 65-82;
  • Радостная, 114, 116;
  • Садыковская, 19–28;
  • С. Караванского (Жуковского), 27-36;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Столбовая, 1б-18е;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • дор. Овидиопольская, 3/1;
  • пл. Европейская (Екатерининская), 4а, 6;
  • Европейская, (Екатерининская), 2-14;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1,1/корп.1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Покровская, 3-5;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • пер. Успенский, 3-23;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11;
  • спуск Военный, 3.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, поищите ваш адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия" на официальном сайте ДТЭК. Если вы его там не найдете, сообщите об отсутствии электричества следующими способами:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинцам советуют подготовиться к зиме. В частности, приобрести генераторы и топливо.

Также мы сообщали, что изменится начисление субсидий с 1 ноября.

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