Одесити без світла до вечора — коли включать

Одесити сьогодні будуть без світла — причини
27 вересня 2024 09:36
Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 27 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Кришталева, 1;
- Фонтанска дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76;
- пров. Літній, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20;
- Симоненка, 62;
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Б-р. Французький, 60а, б, в, г;
- Дмитра Іванова (Бабеля), 63в;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницького, 59;
- Бугаївська, 41Г, 58г/1, 60, 60а;
- Гагарінське плато, 5а;
- Генуезька 24/б;
- Тіниста 9/12;
- Дальницька, 31, 31а, 33 — 48;
- Канатна, 45;
- Колонічна, 8/а;
- Маразліївська, 1/А;
- Троїцька 1;
- Успенська 4 — 6, 5 — 31;
- Мельницька, 82, 87;
- Радісна, 118;
- Середня, 47;
- Степова, 27 — 33; 42 — 52;
- пл. Олексіївська, 1 — 31;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Болгарська;
- Композитора Вербицького (О. Вронського);
- Малішевського (Гастелло);
- Клименко, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Миколи Лисенка (Корнюшина);
- О. Косяченка;
- Олексія Вадатурського (Малиновського);
- Івана Фунтового (Бабаджаняна);
- Йозефа Прибіка (Мінська);
- Платанова;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська;
- Текстильників;
- Тетяни Тесс;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Овідіопольська дорога, 3/1;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий;
- проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
- Гранатна;
- пров. Гранатний, 2 — 6, 8/корп. 1;
- Квіткова;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- Кордонна;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- пров. Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- Ганни Михайленко (Спартаківська);
- пров. Костянтина Пігрова (Спартаківський), 25;
- Туристська;
- пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
У разі відсутності електрики подивіться інформацію на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зафіксували аварію. Якщо ні, можна залишити заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:
- на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.
Нагадаємо, в Україні з 1 листопада зросте оптова ціна на електроенергію.
Також з жовтня очікуються зміни тарифів на деякі комунальні послуги.
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