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Одесити сьогодні будуть без світла — причини

27 вересня 2024 09:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити без світла до вечора — коли включать
Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 27 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Інформація про відключення світла 27 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:  

  • Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9; 
  • Кришталева, 1; 
  • Фонтанска дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76; 
  • пров. Літній, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20; 
  • Симоненка, 62; 
  • просп. Свободи, 52. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ: 

  • Б-р. Французький, 60а, б, в, г;
  • Дмитра Іванова (Бабеля), 63в; 
  • Бажана, 5; 
  • Богдана Хмельницького, 59;   
  • Бугаївська, 41Г, 58г/1, 60, 60а;   
  • Гагарінське плато, 5а; 
  • Генуезька 24/б; 
  • Тіниста 9/12; 
  • Дальницька, 31, 31а, 33 — 48; 
  • Канатна, 45; 
  • Колонічна, 8/а; 
  • Маразліївська, 1/А; 
  • Троїцька 1; 
  • Успенська 4 — 6, 5 — 31; 
  • Мельницька, 82, 87; 
  • Радісна, 118; 
  • Середня, 47; 
  • Степова, 27 — 33; 42 — 52; 
  • пл. Олексіївська, 1 — 31; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Болгарська; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського); 
  • Малішевського (Гастелло); 
  • Клименко, 25, 33в; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина); 
  • О. Косяченка; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського); 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна); 
  • Йозефа Прибіка (Мінська); 
  • Платанова; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • Сільська;
  • Текстильників; 
  • Тетяни Тесс; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Овідіопольська дорога, 3/1; 
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий; 
  • проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
  • Гранатна; 
  • пров. Гранатний, 2 — 6, 8/корп. 1; 
  • Квіткова; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9; 
  • Кордонна; 
  • пров. Кордонний, 1 — 35; 
  • пров. Короткий, 2, 3, 4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська); 
  • пров. Костянтина Пігрова  (Спартаківський), 25; 
  • Туристська;
  • пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики подивіться інформацію на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зафіксували аварію. Якщо ні, можна залишити заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

  • на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада зросте оптова ціна на електроенергію

Також з жовтня очікуються зміни тарифів на деякі комунальні послуги.  

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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