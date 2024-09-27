Одесити без світла до вечора — коли включать

Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;

Кришталева, 1;

Фонтанска дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76;

пров. Літній, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20;

Симоненка, 62;

просп. Свободи, 52.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Б-р. Французький, 60а, б, в, г;

Дмитра Іванова (Бабеля), 63в;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницького, 59;

Бугаївська, 41Г, 58г/1, 60, 60а;

Гагарінське плато, 5а;

Генуезька 24/б;

Тіниста 9/12;

Дальницька, 31, 31а, 33 — 48;

Канатна, 45;

Колонічна, 8/а;

Маразліївська, 1/А;

Троїцька 1;

Успенська 4 — 6, 5 — 31;

Мельницька, 82, 87;

Радісна, 118;

Середня, 47;

Степова, 27 — 33; 42 — 52;

пл. Олексіївська, 1 — 31;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Болгарська;

Композитора Вербицького (О. Вронського);

Малішевського (Гастелло);

Клименко, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка);

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Миколи Лисенка (Корнюшина);

О. Косяченка;

Олексія Вадатурського (Малиновського);

Івана Фунтового (Бабаджаняна);

Йозефа Прибіка (Мінська);

Платанова;

Святослава Ріхтера;

Сільська;

Текстильників;

Тетяни Тесс;

Ференца Ліста (Єліна);

Овідіопольська дорога, 3/1;

пров. 1-й, 2-й Бузковий;

проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

Гранатна;

пров. Гранатний, 2 — 6, 8/корп. 1;

Квіткова;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

Кордонна;

пров. Кордонний, 1 — 35;

пров. Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашутний, 1, 1б;

Ганни Михайленко (Спартаківська);

пров. Костянтина Пігрова (Спартаківський), 25;

Туристська;

пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики подивіться інформацію на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зафіксували аварію. Якщо ні, можна залишити заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада зросте оптова ціна на електроенергію.

Також з жовтня очікуються зміни тарифів на деякі комунальні послуги.