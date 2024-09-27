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Одесситы сегодня будут без света — причины

27 сентября 2024 09:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситы без света до вечера – когда включат
Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 27 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение по всем адресам в 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 27 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
  • Хрустальная, 1;
  • Фонтанская дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76;
  • пров. Летняя, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20;
  • Симоненко, 62;
  • просп. Свободы, 52.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Б-р. Французский, 60а, б, в, г;
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 63в;
  • Бажана, 5;
  • Богдана Хмельницкого, 59;
  • Бугаевская, 41Г, 58г/1, 60, 60а;
  • Гагаринское плато, 5а;
  • Генуэзская 24/б;
  • Тенистая 9/12;
  • Дальницкая, 31, 31а, 33 — 48;
  • Канатная, 45;
  • Колоническая, 8/а;
  • Маразлиевская, 1/А;
  • Троицкая 1;
  • Успенская 4 — 6, 5 — 31;
  • Мельницкая, 82, 87;
  • Радостная, 118;
  • Средняя, 47;
  • Степная, 27 — 33; 42 — 52;
  • пл. Алексеевская, 1 — 31;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Болгарский;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского);
  • Малишевского (Гастелло);
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Николая Лысенко (Корнюшина);
  • О. Косяченко;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского);
  • Ивана Фунтова (Бабаджаняна);
  • Йозефа Прибика (Минская);
  • Платанова;
  • Святослава Рихтера;
  • Сельский;
  • Текстильщиков;
  • Татьяны Тесс;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Овидиопольская дорога, 3/1;
  • пров. 1-й, 2-й Сиреневый;
  • проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
  • Гранатное;
  • пров. Гранатный, 2 — 6, 8/корп. 1;
  • Цветочная;
  • пров. Цветочный, 10;
  • пров. Ковровый, 5, 7, 9;
  • Граница;
  • пров. Граничный, 1 — 35;
  • пров. Короткий, 2, 3, 4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
  • пров. Малиновский, 7;
  • пров. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • пров. Парашютный, 1, 1б;
  • Анны Михайленко (Спартаковская);
  • пров. Константина Пигрова (Спартаковский), 25;
  • Туристская;
  • пров. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества посмотрите информацию на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зафиксировали аварию. В противном случае можно оставить заявку об отсутствии электричества. Это можно сделать следующими способами:

  • на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Украине с 1 ноября вырастет оптовая цена на электроэнергию .

Также с октября ожидаются изменения тарифов на некоторые коммунальные услуги .

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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