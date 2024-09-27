Одесситы без света до вечера – когда включат

Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 27 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение по всем адресам в 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 27 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;

Хрустальная, 1;

Фонтанская дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76;

пров. Летняя, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20;

Симоненко, 62;

просп. Свободы, 52.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Б-р. Французский, 60а, б, в, г;

Дмитрия Иванова (Бабеля), 63в;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницкого, 59;

Бугаевская, 41Г, 58г/1, 60, 60а;

Гагаринское плато, 5а;

Генуэзская 24/б;

Тенистая 9/12;

Дальницкая, 31, 31а, 33 — 48;

Канатная, 45;

Колоническая, 8/а;

Маразлиевская, 1/А;

Троицкая 1;

Успенская 4 — 6, 5 — 31;

Мельницкая, 82, 87;

Радостная, 118;

Средняя, 47;

Степная, 27 — 33; 42 — 52;

пл. Алексеевская, 1 — 31;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Болгарский;

Композитора Вербицкого (О. Вронского);

Малишевского (Гастелло);

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Николая Лысенко (Корнюшина);

О. Косяченко;

Алексея Вадатурского (Малиновского);

Ивана Фунтова (Бабаджаняна);

Йозефа Прибика (Минская);

Платанова;

Святослава Рихтера;

Сельский;

Текстильщиков;

Татьяны Тесс;

Ференца Листа (Елина);

Овидиопольская дорога, 3/1;

пров. 1-й, 2-й Сиреневый;

проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

Гранатное;

пров. Гранатный, 2 — 6, 8/корп. 1;

Цветочная;

пров. Цветочный, 10;

пров. Ковровый, 5, 7, 9;

Граница;

пров. Граничный, 1 — 35;

пров. Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Малиновский, 7;

пров. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашютный, 1, 1б;

Анны Михайленко (Спартаковская);

пров. Константина Пигрова (Спартаковский), 25;

Туристская;

пров. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества посмотрите информацию на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зафиксировали аварию. В противном случае можно оставить заявку об отсутствии электричества. Это можно сделать следующими способами:

на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Украине с 1 ноября вырастет оптовая цена на электроэнергию .

Также с октября ожидаются изменения тарифов на некоторые коммунальные услуги .