Одесситы без света до вечера – когда включат

Одесситы сегодня будут без света — причины
27 сентября 2024 09:36
Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК
Сегодня, 27 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение по всем адресам в 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Южный РЭС:
- Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Хрустальная, 1;
- Фонтанская дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76;
- пров. Летняя, 1/корп. 5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп. 7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20;
- Симоненко, 62;
- просп. Свободы, 52.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Б-р. Французский, 60а, б, в, г;
- Дмитрия Иванова (Бабеля), 63в;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницкого, 59;
- Бугаевская, 41Г, 58г/1, 60, 60а;
- Гагаринское плато, 5а;
- Генуэзская 24/б;
- Тенистая 9/12;
- Дальницкая, 31, 31а, 33 — 48;
- Канатная, 45;
- Колоническая, 8/а;
- Маразлиевская, 1/А;
- Троицкая 1;
- Успенская 4 — 6, 5 — 31;
- Мельницкая, 82, 87;
- Радостная, 118;
- Средняя, 47;
- Степная, 27 — 33; 42 — 52;
- пл. Алексеевская, 1 — 31;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Болгарский;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского);
- Малишевского (Гастелло);
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Николая Лысенко (Корнюшина);
- О. Косяченко;
- Алексея Вадатурского (Малиновского);
- Ивана Фунтова (Бабаджаняна);
- Йозефа Прибика (Минская);
- Платанова;
- Святослава Рихтера;
- Сельский;
- Текстильщиков;
- Татьяны Тесс;
- Ференца Листа (Елина);
- Овидиопольская дорога, 3/1;
- пров. 1-й, 2-й Сиреневый;
- проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
- Гранатное;
- пров. Гранатный, 2 — 6, 8/корп. 1;
- Цветочная;
- пров. Цветочный, 10;
- пров. Ковровый, 5, 7, 9;
- Граница;
- пров. Граничный, 1 — 35;
- пров. Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Малиновский, 7;
- пров. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашютный, 1, 1б;
- Анны Михайленко (Спартаковская);
- пров. Константина Пигрова (Спартаковский), 25;
- Туристская;
- пров. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 — 12.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
При отсутствии электричества посмотрите информацию на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зафиксировали аварию. В противном случае можно оставить заявку об отсутствии электричества. Это можно сделать следующими способами:
- на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.
Напомним, в Украине с 1 ноября вырастет оптовая цена на электроэнергию .
Также с октября ожидаются изменения тарифов на некоторые коммунальные услуги .
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