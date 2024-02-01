Одесити у Приморському районі залишилися без водопостачання — перелік адрес
Сьогодні, 1 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Катерининська, 34/36, 38;
- пров. Шампанський — частково усі будинки;
- вул. Армійська — частково усі будинки;
- пров. Ботанічний, 2, 4, 6;
- просп. Гагаріна, 15-25;
- вул. Маршала Говорова — частково усі будинки;
- вул. Романа Кармена, 21, 21А;
- вул. Сегедська, 1-11;
- просп. Шевченка, 10-25;
- пров. Місячний, 1-4.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Нагадаємо, у деяких українських регіонах місцева влада ухвалює програми підтримки населення, надаючи компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг шляхом коштів місцевих бюджетів. Йдеться про найбільш вразливі категорії громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій.
Також ми писали, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.
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