Одесити у Приморському районі залишилися без водопостачання — перелік адрес

Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Катерининська, 34/36, 38;

пров. Шампанський — частково усі будинки;

вул. Армійська — частково усі будинки;

пров. Ботанічний, 2, 4, 6;

просп. Гагаріна, 15-25;

вул. Маршала Говорова — частково усі будинки;

вул. Романа Кармена, 21, 21А;

вул. Сегедська, 1-11;

просп. Шевченка, 10-25;

пров. Місячний, 1-4.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, у деяких українських регіонах місцева влада ухвалює програми підтримки населення, надаючи компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг шляхом коштів місцевих бюджетів. Йдеться про найбільш вразливі категорії громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій.

Також ми писали, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.