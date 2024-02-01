Одесситы в Приморском районе остались без водоснабжения — перечень адресов
Сегодня, 1 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .
Где нет воды
- ул. Екатерининская, 34/36, 38;
- пер. Шампанский — частично все дома;
- ул. Армейская — частично все дома;
- пер. Ботанический, 2, 4, 6;
- просп. Гагарина, 15-25;
- ул. Маршала Говорова — частично все дома;
- ул. Романа Кармена, 21, 21А;
- ул. Сегедская, 1-11;
- просп. Шевченко, 10-25;
- пер. Лунный, 1-4.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Напомним, в некоторых украинских регионах местные власти принимают программы поддержки населения, предоставляя компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг путем средств местных бюджетов. Речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан, которые в соответствии с законодательством не получают льгот и жилищных субсидий.
Также мы писали, что государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.
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