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Одесситы в Приморском районе остались без водоснабжения — перечень адресов

1 февраля 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы в Приморском районе остались без водоснабжения — перечень адресов
Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .

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Где нет воды

  • ул. Екатерининская, 34/36, 38;
  • пер. Шампанский — частично все дома;
  • ул. Армейская — частично все дома;
  • пер. Ботанический, 2, 4, 6;
  • просп. Гагарина, 15-25;
  • ул. Маршала Говорова — частично все дома;
  • ул. Романа Кармена, 21, 21А;
  • ул. Сегедская, 1-11;
  • просп. Шевченко, 10-25;
  • пер. Лунный, 1-4.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, в некоторых украинских регионах местные власти принимают программы поддержки населения, предоставляя компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг путем средств местных бюджетов. Речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан, которые в соответствии с законодательством не получают льгот и жилищных субсидий.

Также мы писали, что государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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