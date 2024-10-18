Хто з одеситів без світла 18 жовтня — адреси

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 18 жовтня, тисячі квартир одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи. Повернути електроенергію обіцяють до вечора. Втім, залежно від складності робіт, електрику можуть увімкнути раніше або пізніше.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105;

Ахматової, 1-20.

Роботи до 16:00.

Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;

пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-14, 22а;

Дачна;

пров. Дачний, 5/корп.1, 11;

пров. 1-й Дачний, 1-5а;

пров. 2-й Дачний, 1-9а;

Дубовий Гай, 2-57;

Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1;

Кришталева, 1;

Левітана, 119, 119а, 121;

Львівська, 7а-48т;

пров. Львівський, 2, 2/корп.1;

Лігінська (Макаренка), 1-22б;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності;

пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;

Сумська, 3;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Ялинкова;

дорога Фонтанська, 106/37, 40;

пров. Абрикосовий, 1-29, 43;

пров. Літній, 5;

пров. Рівний, 1-11б, 92;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесної сотні, 75;

Симоненка, 1,11а.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ЖМ;

Академіка Заболотного, 60-66;

Балтська дорога;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Бахмутська (Курська);

Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18;

Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18; Висоцького, 1-11а;

просп. Володимира Великого (просп. Добровольського);

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Героїв оборони Одеси, 22-64;

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Жоліо Кюрі;

Капітана Кузнєцова, 69-108;

Каришковського, 2-60;

Керченська, 103-131;

пров. 2-й Керченський;

Лесі Українки, 45-80;

Локомотивна;

Марсельська;

Міцкевича, 9;

Перемоги;

Рельєфна, 1-27;

Ринкова, 7;

Семена Палія;

Соляна;

Степова, 1-14;

Центральна, 3-36;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський, 1-13;

Орловська;

пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Бажана, 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Гранатна, 1-25;

Квіткова;

Квітнева;

Клименка, 25,33в;

Ближні Млини (Кондренка);

Кордонна, 3а-74;

Косяченка Олексія;

Олексія Вадатурського (Малиновського);

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Платанова;

Балтиморська (Посмітного), 3-13;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;

Тіниста;

Туристська, 1-19;

Ференца Ліста (Єліна), 4а;

дорога Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й, 2-й Бузковий;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Гранатний;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5-9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2-12б; проїзд Бузьковий, 1-6;

просп. Шевченка, 23-27б.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися про відключення за вашою адресою

написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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