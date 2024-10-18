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Одесити в п'ятницю будуть весь день без світла — причини

18 жовтня 2024 10:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів без світла 18 жовтня — адреси
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 18 жовтня, тисячі квартир одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи. Повернути електроенергію обіцяють до вечора. Втім, залежно від складності робіт, електрику можуть увімкнути раніше або пізніше.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Ахматової, 1-20.            

Роботи до 16:00. 

  • Давида  Бурлюка (Гаршина), 8-30; 
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-14, 22а; 
  • Дачна; 
  • пров. Дачний, 5/корп.1, 11; 
  • пров. 1-й Дачний, 1-5а; 
  • пров. 2-й Дачний, 1-9а; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1; 
  • Кришталева, 1;
  • Левітана, 119, 119а, 121; 
  • Львівська, 7а-48т; 
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-22б; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20;
  • Рівності; 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • Сумська, 3; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Ялинкова;
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • пров. Літній, 5; 
  • пров. Рівний, 1-11б, 92; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3; 
  • просп. Небесної сотні, 75; 
  • Симоненка, 1,11а. 

Роботи до 18:00. 

Північний РЕМ:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ЖМ; 
  • Академіка Заболотного, 60-66; 
  • Балтська дорога; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський; 
  • Бахмутська (Курська); 
    Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18;
  • Висоцького, 1-11а; 
  • просп. Володимира Великого (просп. Добровольського); 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • Героїв оборони Одеси, 22-64; 
  • Жевахова; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81; 
  • Жоліо Кюрі;
  • Капітана Кузнєцова, 69-108; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • Керченська, 103-131; 
  • пров. 2-й Керченський; 
  • Лесі Українки, 45-80; 
  • Локомотивна;
  • Марсельська;
  • Міцкевича, 9; 
  • Перемоги; 
  • Рельєфна, 1-27;
  • Ринкова, 7;
  • Семена Палія; 
  • Соляна; 
  • Степова, 1-14;
  • Центральна, 3-36; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський, 1-13; 
  • Орловська; 
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6; 
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10. 

Роботи до 19:00.  

Центральний РЕМ:

  • Бажана, 1-20; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63; 
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Квіткова; 
  • Квітнева;
  • Клименка, 25,33в; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Кордонна, 3а-74; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського); 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Платанова; 
  • Балтиморська (Посмітного), 3-13; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Святослава Ріхтера;
  • Сільська, 7-44; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а; 
  • Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а; 
  • Тіниста;
  • Туристська, 1-19; 
  • Ференца Ліста (Єліна), 4а; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Гранатний; 
  • пров. Квітковий, 10;
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • пров. Кордонний, 1-35;
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний, 1,1б;
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Туристський, 2-12б; проїзд Бузьковий, 1-6; 
  • просп. Шевченка, 23-27б. 

Роботи до 19:00.

Як дізнатися про відключення за вашою адресою

  • написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, електроенергія в Україні подорожчає. Експерт назвав коридор цін. 

Також експерт попередив про ймовірність аварій на тепломережах взимку.

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