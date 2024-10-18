Хто з одеситів без світла 18 жовтня — адреси

Одесити в п'ятницю будуть весь день без світла — причини
18 жовтня 2024 10:54
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
У п'ятницю, 18 жовтня, тисячі квартир одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи. Повернути електроенергію обіцяють до вечора. Втім, залежно від складності робіт, електрику можуть увімкнути раніше або пізніше.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105;
- Ахматової, 1-20.
Роботи до 16:00.
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-14, 22а;
- Дачна;
- пров. Дачний, 5/корп.1, 11;
- пров. 1-й Дачний, 1-5а;
- пров. 2-й Дачний, 1-9а;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1;
- Кришталева, 1;
- Левітана, 119, 119а, 121;
- Львівська, 7а-48т;
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1;
- Лігінська (Макаренка), 1-22б;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності;
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;
- Сумська, 3;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Ялинкова;
- дорога Фонтанська, 106/37, 40;
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1-11б, 92;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесної сотні, 75;
- Симоненка, 1,11а.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ЖМ;
- Академіка Заболотного, 60-66;
- Балтська дорога;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- Бахмутська (Курська);
Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18;
- Висоцького, 1-11а;
- просп. Володимира Великого (просп. Добровольського);
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Героїв оборони Одеси, 22-64;
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Жоліо Кюрі;
- Капітана Кузнєцова, 69-108;
- Каришковського, 2-60;
- Керченська, 103-131;
- пров. 2-й Керченський;
- Лесі Українки, 45-80;
- Локомотивна;
- Марсельська;
- Міцкевича, 9;
- Перемоги;
- Рельєфна, 1-27;
- Ринкова, 7;
- Семена Палія;
- Соляна;
- Степова, 1-14;
- Центральна, 3-36;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський, 1-13;
- Орловська;
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Квіткова;
- Квітнева;
- Клименка, 25,33в;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Кордонна, 3а-74;
- Косяченка Олексія;
- Олексія Вадатурського (Малиновського);
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Платанова;
- Балтиморська (Посмітного), 3-13;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
- Тіниста;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста (Єліна), 4а;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5-9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2-12б; проїзд Бузьковий, 1-6;
- просп. Шевченка, 23-27б.
Роботи до 19:00.
Як дізнатися про відключення за вашою адресою
- написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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