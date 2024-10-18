Кто из одесситов без света 18 октября

Одесситы в пятницу будут весь день без света — причины
18 октября 2024 10:54
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
В пятницу, 18 октября, тысячи квартир одесситов остались без света из-за ремонтных работ. Вернуть электроэнергию обещают к вечеру. Впрочем, в зависимости от сложности работ, электричество может быть включено раньше или позже.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105;
- Ахматовой, 1-20.
Работы до 16:00.
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-14, 22а;
- Дачная;
- пер. Дачный, 5/корп.1, 11;
- пер. 1-й Дачный, 1-5а;
- пер. 2-й Дачный, 1-9а;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;
- Хрустальная, 1;
- Левитана, 119, 119а, 121;
- Львовская, 7а-48т;
- пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
- Лигинская (Макаренко), 1-22б;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства;
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
- Сумская, 3;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Елочная;
- дорога Фонтанская, 106/37, 40;
- пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
- пер. Летний, 5;
- пер. Ровный, 1-11б, 92;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесной сотни, 75;
- Симоненко, 1,11а.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а а, 40-я линии на ЖМ;
- Академика Заболотного, 60-66;
- Балтская дорога;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- Бахмутская (Курская);
Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18;
- Высоцкого, 1-11а;
- просп. Владимира Великого (просп. Добровольского);
- Викандера и Ларсена (восьмого марта);
- Героев обороны Одессы, 22-64;
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Жолио Кюри;
- Капитана Кузнецова, 69-108;
- Карышковского, 2-60;
- Керченская, 103-131;
- пер. 2-й Керченский;
- Леси Украинки, 45-80;
- Локомотивная;
- Марсельская;
- Мицкевича, 9;
- Победы;
- Рельефная, 1-27;
- Рыночная, 7;
- Семена Палия;
- Соляная;
- Степная, 1-14;
- Центральная, 3-36;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский, 1-13;
- Орловская;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Бажана, 1-20;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Гранатная, 1–25;
- Цветочная;
- Апрельская;
- Клименко, 25,33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Граничная, 3а-74;
- Косяченко Алексея;
- Алексея Вадатурского (Малиновского);
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Платанова;
- Балтиморская (Посмитная), 3-13;
- Радостная, 114, 116;
- Святослава Рихтера;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
- Тенистая;
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа (Елина), 4а;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Гранатный;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5-9;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Короткое, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2-12б;
- проезд Бужковый, 1-6;
- просп. Шевченко, 23-27б.
Работы до 19:00.
Как узнать об отключении по вашему адресу
- написать личное сообщение на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- ввести свой адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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