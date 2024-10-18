Кто из одесситов без света 18 октября

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 18 октября, тысячи квартир одесситов остались без света из-за ремонтных работ. Вернуть электроэнергию обещают к вечеру. Впрочем, в зависимости от сложности работ, электричество может быть включено раньше или позже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105;

Ахматовой, 1-20.

Работы до 16:00.

Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;

пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-14, 22а;

Дачная;

пер. Дачный, 5/корп.1, 11;

пер. 1-й Дачный, 1-5а;

пер. 2-й Дачный, 1-9а;

Дубовая Роща, 2-57;

Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;

Хрустальная, 1;

Левитана, 119, 119а, 121;

Львовская, 7а-48т;

пер. Львовский, 2, 2/корп.1;

Лигинская (Макаренко), 1-22б;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства;

пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;

Сумская, 3;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Елочная;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

пер. Абрикосовая, 1-29, 43;

пер. Летний, 5;

пер. Ровный, 1-11б, 92;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесной сотни, 75;

Симоненко, 1,11а.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а а, 40-я линии на ЖМ;

Академика Заболотного, 60-66;

Балтская дорога;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Бахмутская (Курская);

Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18;

Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18; Высоцкого, 1-11а;

просп. Владимира Великого (просп. Добровольского);

Викандера и Ларсена (восьмого марта);

Героев обороны Одессы, 22-64;

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Жолио Кюри;

Капитана Кузнецова, 69-108;

Карышковского, 2-60;

Керченская, 103-131;

пер. 2-й Керченский;

Леси Украинки, 45-80;

Локомотивная;

Марсельская;

Мицкевича, 9;

Победы;

Рельефная, 1-27;

Рыночная, 7;

Семена Палия;

Соляная;

Степная, 1-14;

Центральная, 3-36;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский, 1-13;

Орловская;

пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Бажана, 1-20;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Гранатная, 1–25;

Цветочная;

Апрельская;

Клименко, 25,33в;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Граничная, 3а-74;

Косяченко Алексея;

Алексея Вадатурского (Малиновского);

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Платанова;

Балтиморская (Посмитная), 3-13;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;

Тенистая;

Туристская, 1-19;

Ференца Листа (Елина), 4а;

дорога Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й, 2-й Сиреневый;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Гранатный;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Короткое, 2-4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2-12б;

проезд Бужковый, 1-6;

просп. Шевченко, 23-27б.

Работы до 19:00.

Как узнать об отключении по вашему адресу

написать личное сообщение на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

ввести свой адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, электроэнергия в Украине подорожает. Эксперт назвал коридор цен.

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