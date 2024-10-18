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Одесситы в пятницу будут весь день без света — причины

18 октября 2024 10:54
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов без света 18 октября
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 18 октября, тысячи квартир одесситов остались без света из-за ремонтных работ. Вернуть электроэнергию обещают к вечеру. Впрочем, в зависимости от сложности работ, электричество может быть включено раньше или позже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Ахматовой, 1-20.

Работы до 16:00.

  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30;
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-14, 22а;
  • Дачная;
  • пер. Дачный, 5/корп.1, 11;
  • пер. 1-й Дачный, 1-5а;
  • пер. 2-й Дачный, 1-9а;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;
  • Хрустальная, 1;
  • Левитана, 119, 119а, 121;
  • Львовская, 7а-48т;
  • пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-22б;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • Сумская, 3;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Елочная;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40;
  • пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
  • пер. Летний, 5;
  • пер. Ровный, 1-11б, 92;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • просп. Небесной сотни, 75;
  • Симоненко, 1,11а.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а а, 40-я линии на ЖМ;
  • Академика Заболотного, 60-66;
  • Балтская дорога;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • Бахмутская (Курская);
    Блажко Виталия (Махачкалинская), 17, 18;
  • Высоцкого, 1-11а;
  • просп. Владимира Великого (просп. Добровольского);
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта);
  • Героев обороны Одессы, 22-64;
  • Жевахова;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Жолио Кюри;
  • Капитана Кузнецова, 69-108;
  • Карышковского, 2-60;
  • Керченская, 103-131;
  • пер. 2-й Керченский;
  • Леси Украинки, 45-80;
  • Локомотивная;
  • Марсельская;
  • Мицкевича, 9;
  • Победы;
  • Рельефная, 1-27;
  • Рыночная, 7;
  • Семена Палия;
  • Соляная;
  • Степная, 1-14;
  • Центральная, 3-36;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский, 1-13;
  • Орловская;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Бажана, 1-20;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Гранатная, 1–25;
  • Цветочная;
  • Апрельская;
  • Клименко, 25,33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Граничная, 3а-74;
  • Косяченко Алексея;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского);
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Платанова;
  • Балтиморская (Посмитная), 3-13;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
  • Тенистая;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина), 4а;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • проезд Бужковый, 1-6;
  • просп. Шевченко, 23-27б.

Работы до 19:00.

Как узнать об отключении по вашему адресу

  • написать личное сообщение на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • ввести свой адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, электроэнергия в Украине подорожает. Эксперт назвал коридор цен.

Также эксперт предупредил о вероятности аварий на теплосетях зимой.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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