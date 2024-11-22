Революції за свободу в Україні — як одесити брали участь за вільне майбутнє

Проєвропейська акція в Одесі. Фото: Думська/ Олександр Гіманов

Рівно 11 років тому українці вийшли на Майдан Незалежності, щоб виступити за європейську інтеграцію. Проте тодішня проросійська влада намагалася розігнати мирні протести, які згодом переросли в Революцію Гідності та принесли суспільно-політичні зміни Україні. Проте наш народ не вперше виступає проти недоброчесності політиків — у 2004 році після сфальсифікованої перемоги Віктора Януковича на президентських виборах небайдужі громадяни на головній площі столиці заперечували ці результати та вимагали перевиборів. В народі ці мітинги прозвали "Помаранчевою Революцією". Але як ці майдани загалом вплинули на українців та нашу країну?

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи брали вони участь в українських революціях і які результати відчули.

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Революція Гідності

Одесити відіграли важливу роль у подіях Революції Гідності, активно підтримуючи ідеї демократичних змін та європейського курсу України. Їхня участь відзначалась як мирними акціями протесту, так і підтримкою Майдану загалом. Так, Ганна ділиться, що ці події випали на її студентські роки і дівчина активно брала у них участь.

"У 2013 році я виходила на протести. Я застала Революцію Гідності у студентські часи, і Україна до цього часу і після — це два різні часи. Для мене участь у таких державотворчих процесах змінює світогляд і дає надії на зміни. Саме так і сталося. Революція запустила процес європейської інтеграції, а проросійський вплив зменшився", — каже Ганна.

Гостя Одеси Ганна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось Владислав ділиться своїм особистим досвідом змін, які відбулися після подій Євромайдану. Натхненний силою та намірами людей він вирішив залишити свою викладацьку діяльність і стати посадовцем. Таким чином продовжив розпочатий європейський курс.

"Я брав участь у революції 2013-14 років. У нас суспільство змінилося, воно прагне до Європи. Ми спостерігаємо зараз процес формування нації як світової. На жаль, вона йде через війну. Але після перемоги ми будемо потужними європейцями, якими ми і є", — додає Владислав.

Гість Одеси Владислав. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Помаранчева революція

На жаль, в історії нашої країни через одну й ту саму людину громадяни виходили на протести двічі. Вперше люди заполонили Майдан Незалежності у 2004 році, бо були обурені тотальною фальсифікацією виборів. Тоді на протести виходив і Сергій, який дійсно бачив у цьому необхідність та отримав очікуваних змін.

"Я брав участь у Помаранчевій революції — виходив проти неправдивих виборів. Мені здається, після цього були позитивні зміни. Мені стало жити набагато краще", — зазначає Сергій.

Харківʼянин Сергій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Результати революцій в Україні

Варто сказати, що далеко не всі містяни брали участь в історичних змінах для країни. Так, Надія Артемівна каже, що протягом двадцяти років займалася родиною, тому "дбати про справи країни" не було часу.

"Я не брала участі, були на той момент сімейні проблеми. Тому не звертала уваги на події у державі. Та й я думаю, що ефекту, якого від цих революцій очікували, немає: корупція залишилася і "кумівство" продовжується", — наголошує Надія Артемівна.

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось Оксана протягом тривалого часу не проживала в Україні і повернулася лише нещодавно. Тож жінка не мала змоги долучитися до протестів, проте додає, що обовʼязково б пішла, якби було треба.

"Я була відсутня в цей період в Україні, тому не брала участь у жодній. І не знаю, чи вплинула б моя участь якось на ці події", — підсумовує Оксана.

Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Українці завжди активно брали участь у політичному житті своєї країни, бажаючи змін на краще. Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років стали доказом їхньої боротьби за свободу та демократичне майбутнє. Ці події показують, що наші люди прагнуть жити у вільній, незалежній та справедливій країні.

Нагадаємо, щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Новини.LIVE розповіли історію свята.

Також ми писали, що минулого року, у десяту річницю Революції Гідності, Зеленський назвав події того періоду "першим контрнаступом" українців.