Революции за свободу в Украине – как одесситы принимали участие за свободное будущее

Проевропейская акция в Одессе. Фото: Думская/ Александр Гиманов

Ровно 11 лет назад украинцы вышли на Майдан Независимости, чтобы выступить за европейскую интеграцию. Однако пророссийская власть пыталась разогнать мирные протесты, впоследствии переросшие в Революцию Достоинства и принесшие общественно-политические изменения Украине. Но наш народ не впервые выступает против неблагочестия политиков — в 2004 году после сфальсифицированной победы Виктора Януковича на президентских выборах неравнодушные граждане на главной площади столицы отрицали эти результаты и требовали перевыборов. В народе эти митинги прозвали "Оранжевой революцией". Но как эти майданы повлияли на украинцев и нашу страну?

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, участвовали ли они в украинских революциях и какие результаты почувствовали.

Читайте также:

Революция Достоинства

Одесситы сыграли важную роль в событиях Революции Достоинства, активно поддерживая идеи демократических перемен и европейского курса Украины. Их участие отмечалось как мирными акциями протеста, так и поддержкой Майдана в целом. Так, Анна делится, что эти события выпали на ее студенческие годы и девушка активно участвовала в них.

"В 2013 году я выходила на протесты. Я застала Революцию Достоинства в студенческие времена, и Украина до того времени и после — это два разных времени. Для меня участие в таких процессах государства меняет мировоззрение и дает надежды на изменения. Именно так и произошло. Революция запустила процесс европейской интеграции, а пророссийское влияние уменьшилось", — говорит Анна.

Гостья Одессы Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Владислав делится своим личным опытом перемен, которые произошли после событий Евромайдана. Вдохновленный силой и намерениями людей он решил оставить свою преподавательскую деятельность и стать должностным лицом. Таким образом, продолжил начатый европейский курс.

"Я участвовал в революции 2013-14 годов. У нас общество изменилось, оно стремится к Европе. Мы наблюдаем сейчас процесс формирования нации как мировой. К сожалению, она идет через войну. Но после победы мы будем мощными европейцами, которыми мы и являемся", — добавляет Владислав.

Гость Одессы Владислав. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Оранжевая революция

К сожалению, в истории нашей страны из-за одного и того же человека граждане выходили на протесты дважды. Впервые люди заполонили Майдан Независимости в 2004 году, потому что были возмущены тотальной фальсификацией выборов. Тогда на протесты выходил и Сергей, действительно видел в этом необходимость и получил ожидаемые изменения.

"Я участвовал в Оранжевой революции — выходил против ложных выборов. Мне кажется, после этого были положительные изменения. Мне стало жить гораздо лучше", — отмечает Сергей.

Харьковчанин Сергей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Результаты революций в Украине

Следует сказать, что далеко не все горожане участвовали в исторических переменах для страны. Так, Надежда Артемовна говорит, что в течение двадцати лет занималась семьей, поэтому "заботиться о делах страны" не было времени.

"Я не участвовала, были на тот момент семейные проблемы. Поэтому не обращала внимания на события в государстве. Да и я думаю, что эффекта, которого от этих революций ожидали, нет: коррупция осталась и "кумовство" продолжается", — отмечает Надежда. Артемовна.

Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Оксана долгое время не проживала в Украине и вернулась только недавно. Поэтому у женщины не было возможности приобщиться к протестам, однако добавляет, что обязательно бы пошла, если б было нужно.

"Я отсутствовала в этот период в Украине, поэтому не участвовала ни в одной. И не знаю, повлияло бы мое участие как-то на эти события", — заключает Оксана.

Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Украинцы всегда активно участвовали в политической жизни своей страны, желая перемен к лучшему. Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013-2014 годов стали доказательством их борьбы за свободу и демократическое будущее. Эти события показывают, что наши люди стремятся жить в свободной, независимой и справедливой стране.

Напомним, ежегодно 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Новини.LIVE рассказали историю праздника.

Также мы писали, что в прошлом году, в десятую годовщину Революции Достоинства, Зеленский назвал события того периода "первым контрнаступлением" украинцев.