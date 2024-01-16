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Одесити в усіх районах міста залишилися без води — коли чекати відновлення

16 січня 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити в усіх районах міста залишилися без води — коли чекати відновлення
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Мʼясоїдівська — усі будинки; 
  • вул. Болгарська, 38;
  • вул. Богдана Хмельницького, 5-25;
  • вул. Давида Ойстраха, 3-5;
  • пров. Східчастий — усі будинки; 
  • вул. Вапняна, 61, 63, 65, 67;
  • пров. Ширяївський — усі будинки; 
  • вул. Церковна, 29;
  • пров. 1-й Матеріальний — усі будинки; 
  • пров. Любашівський — усі будинки; 
  • вул. Академіка Корольова, 86, 88;
  • вул. Ільфа і Петрова, 35, 37, 37А, 39;
  • вул. Чикаленка, 66-70;
  • вул. Леваневського, 9;
  • вул. Фонтанська дорога, 67, 69, 69А;
  • вул. Посмітного, 25, 25/1, 25/2, 25А, 33.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
аварія
Одеська область
водопостачання
вода

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