Одесити в усіх районах міста залишилися без води — коли чекати відновлення

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 16 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Мʼясоїдівська — усі будинки;

вул. Болгарська, 38;

вул. Богдана Хмельницького, 5-25;

вул. Давида Ойстраха, 3-5;

пров. Східчастий — усі будинки;

вул. Вапняна, 61, 63, 65, 67;

пров. Ширяївський — усі будинки;

вул. Церковна, 29;

пров. 1-й Матеріальний — усі будинки;

пров. Любашівський — усі будинки;

вул. Академіка Корольова, 86, 88;

вул. Ільфа і Петрова, 35, 37, 37А, 39;

вул. Чикаленка, 66-70;

вул. Леваневського, 9;

вул. Фонтанська дорога, 67, 69, 69А;

вул. Посмітного, 25, 25/1, 25/2, 25А, 33.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.