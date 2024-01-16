Одесситы во всех районах города остались без воды — когда ждать восстановления

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 16 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Мясоедовская — все дома;

ул. Болгарская, 38;

ул. Богдана Хмельницкого, 5-25;

ул. Давида Ойстраха, 3-5;

пер. Ступенчатый — все дома;

ул. Известняка, 61, 63, 65, 67;

пров. Ширяевский — все дома;

ул. Церковная, 29;

пер. 1-й Материальный — все дома;

пер. Любашевский — все дома;

ул. Академика Королева, 86, 88;

ул. Ильфа и Петрова, 35, 37, 37А, 39;

ул. Чикаленко, 66-70;

ул. Леваневского, 9;

ул. Фонтанская дорога, 67, 69, 69А;

ул. Посмитного, 25, 25/1, 25/2, 25А, 33.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.