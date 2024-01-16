Одесситы во всех районах города остались без воды — когда ждать восстановления
Сегодня, 16 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Мясоедовская — все дома;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Богдана Хмельницкого, 5-25;
- ул. Давида Ойстраха, 3-5;
- пер. Ступенчатый — все дома;
- ул. Известняка, 61, 63, 65, 67;
- пров. Ширяевский — все дома;
- ул. Церковная, 29;
- пер. 1-й Материальный — все дома;
- пер. Любашевский — все дома;
- ул. Академика Королева, 86, 88;
- ул. Ильфа и Петрова, 35, 37, 37А, 39;
- ул. Чикаленко, 66-70;
- ул. Леваневского, 9;
- ул. Фонтанская дорога, 67, 69, 69А;
- ул. Посмитного, 25, 25/1, 25/2, 25А, 33.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.
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