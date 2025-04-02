Який відсоток зарплати одесити витрачають на житло

Новобудова в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На оренду однокімнатної квартири одесити витрачають 36% від своєї зарплати. Але це — один із найнижчих показників у порівнянні з іншими регіонами країни.

Такі дані надають аналітики порталу OLX.

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Хто витрачає більше

Найбільше грошей на оренду житла у лютому 2025 року витратили в Ужгороді, там показник сягає 75%. На другому місці Львів — 68%, а закриває трійку лідерів столиця України Київ — 65%.

Хто витрачає найменше

Найменше витрачають на оренду апартаментів, в порівнянні до зарплати, у Херсоні —15% і Харкові — 20%. У Миколаєві на нерухомість витрачають також небагато, у середньому — 27%, а в Одесі та Кропивницьому — по 36%.

Дані за регіонами. Фото: скриншот

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