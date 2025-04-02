Какой процент зарплаты одесситы тратят на жилье

Одесситы тратят на аренду жилья 36% от зарплаты
На аренду однокомнатной квартиры одесситы тратят 36% от своей зарплаты. Но это — один из самых низких показателей по сравнению с другими регионами страны.
Такие данные предоставляют аналитики портала OLX.
Кто тратит больше
Больше всего денег на аренду однокомнатного жилья в феврале 2025 года потратили в Ужгороде, там показатель достигает 75%. На втором месте Львов — 68%, а закрывает тройку лидеров столица Украины Киев — 65%.
Кто тратит меньше всего
Меньше всего тратят на аренду апартаментов, по сравнению с зарплатой, в Херсоне —15% и Харькове — 20%. В Николаеве на недвижимость тратят также немного, в среднем — 27%, а в Одессе и Кропивницком — по 36%.
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