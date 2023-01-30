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Одесити врятували старовинні двері на Садовій, яким понад 130 років

30 січня 2023 12:38
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Одесити врятували старовинні двері на Садовій, яким понад 130 років
Над відновленням працювали три місяці
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Одеські реставратори врятували великі двостулкові дубові двері прибуткового будинку Навроцького на вулиці Садовій. Вони прикрашені різьбленими гірляндами з рослинним орнаментом й тепер їх краса збережеться на довгі роки. 

Про це повідомили на сторінці проєкту "Тисячі дверей". 

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Ці двері прикрашали будинок Навроцького навпроти Головпоштамту майже 130 років. Але з часом люди псували двері, забивали деревом скло та знищували декор. Після таких знущань, у 2019 році більшість мешканців підтримали найдешевший варіант і потворні металеві двері встановили замість оригінальних. Команда дивом встигла зберегти решту фрагментів дверного мистецтва Одеси.

"Незважаючи на старий та пошкоджений стан, команда взялася за реставрацію, відновивши двері за три місяці.16 шарів фарби, розламані стулки дверей, пошкоджений і місцями втрачений декор, знищені стулкові планки — цей проєкт виявився нам під силу", — написали на сторінці.

 

Були забиті наглухо за радянських часів прорізи стулок були засклені, а кватирки відновлені за мізерними підказками. Обидві ручки, шпінгалети дверей та кватирок, дверні та кватиркові петлі також відновили.

"У поєднанні з гермами, що фланкують їх і підтримують еркер над входом, двері будинку Навроцького — важливий, невід'ємний елемент портальної частини фасаду і найавтентичніша його частина на сьогоднішній день", — додала команда. 

Нагадаємо, у будинку на вулиці Арнаутській відновили цілісність картини між карнизом і стелею. Плафон парадної, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна, що в прибутковому будинку братів Гольдштейн, знаходився у занедбаному стані більше року.

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