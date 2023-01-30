Одесситы спасли старинную дверь на Садовой, которой более 130 лет
Одесские реставраторы спасли большие двустворчатые дубовые двери доходного дома Навроцкого на улице Садовой. Они украшены резными гирляндами с растительным орнаментом и теперь их красота сохранится на долгие годы.
Об этом сообщили на странице проекта "Тысячи дверей".
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Эта дверь украшала дом Навроцкого напротив Главпочтамта почти 130 лет. Но со временем люди портили двери, забивали деревом стекло и уничтожали декор. После таких издевательств, в 2019 году большинство жителей поддержали самый дешевый вариант и безобразные металлические двери установили вместо оригинальных. Команда чудом успела сохранить оставшиеся фрагменты дверного искусства Одессы.
"Несмотря на старое и поврежденное состояние, команда взялась за реставрацию, восстановив дверь за три месяца. 16 слоев краски, разломанные створки двери, поврежденный и местами потерянный декор, уничтоженные створочные планки — этот проект оказался нам по силам", — написали на странице.
Были забиты наглухо в советское время прорези створок были застеклены, а форточки восстановлены по скудным подсказкам. Обе ручки, шпингалеты дверей и форточек, дверные и форточные петли также восстановили.
"В сочетании с фланкирующими их гермами и поддерживающими эркер над входом, двери дома Навроцкого — важный, неотъемлемый элемент портальной части фасада и самая аутентичная его часть на сегодняшний день", — добавила команда.
Напомним, в доме по улице Арнаутской восстановили целостность картины между карнизом и потолком. Плафон парадной, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна в доходном доме братьев Гольдштейн, находился в заброшенном состоянии более года.