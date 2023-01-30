Одесситы спасли старинную дверь на Садовой, которой более 130 лет

Над восстановлением работали три месяца

Одесские реставраторы спасли большие двустворчатые дубовые двери доходного дома Навроцкого на улице Садовой. Они украшены резными гирляндами с растительным орнаментом и теперь их красота сохранится на долгие годы.

Об этом сообщили на странице проекта "Тысячи дверей".

Эта дверь украшала дом Навроцкого напротив Главпочтамта почти 130 лет. Но со временем люди портили двери, забивали деревом стекло и уничтожали декор. После таких издевательств, в 2019 году большинство жителей поддержали самый дешевый вариант и безобразные металлические двери установили вместо оригинальных. Команда чудом успела сохранить оставшиеся фрагменты дверного искусства Одессы.

"Несмотря на старое и поврежденное состояние, команда взялась за реставрацию, восстановив дверь за три месяца. 16 слоев краски, разломанные створки двери, поврежденный и местами потерянный декор, уничтоженные створочные планки — этот проект оказался нам по силам", — написали на странице.

Были забиты наглухо в советское время прорези створок были застеклены, а форточки восстановлены по скудным подсказкам. Обе ручки, шпингалеты дверей и форточек, дверные и форточные петли также восстановили.

"В сочетании с фланкирующими их гермами и поддерживающими эркер над входом, двери дома Навроцкого — важный, неотъемлемый элемент портальной части фасада и самая аутентичная его часть на сегодняшний день", — добавила команда.

Напомним, в доме по улице Арнаутской восстановили целостность картины между карнизом и потолком. Плафон парадной, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна в доходном доме братьев Гольдштейн, находился в заброшенном состоянии более года.