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Одесити вже прикрасили ресторанчики до Гелловіну

28 жовтня 2023 20:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити вже прикрасили ресторанчики до Гелловіну
Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі кафе та магазини активно готуються до приходу Гелловіну. Це свято ще називають Днем усіх святих, його відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на головній вулиці міста та сфотографував підготовку до свята.

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Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Одесити вже почали прикрашати ресторанчики, магазини та вулиці гарбузами, павутинням, соломою та фруктами. На Дерибасівській можна навіть придбати "жахливі" маски. 

Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Святкувати Гелловін будуть і в Одеському зоопарку. Там уже облаштували фотозону для "гелловінських" фотографій.

Фотозона в одеському зоопарку. Фото: зоопарк

До свята уже традиційно директор Одеського зоопарку випустив кліп. За сюжетом Ігор Біляков у вигляді нечисті підписує вироки російським окупантам. 

Також Одеський звіринець 31 жовтня запрошує на свято "День гарбуза, або Гелловіну у зоопарку". 

"На відвідувачів чекає жахливо-розважальна програма, жахливо-цікавий  майстер-клас, жахливо-святкові фотозони у стилі Гелловін. Біля вогнища можна буде послухати та розповісти містичні історії. І не забудьте принести святкові гарбузи, бо на зеленій зоні зоопарку буде організовано ГарбузоФест.  А також святкове частування, гарбузами тварин зоопарку", — йдеться у повідомленні. 

Історія свята Гелловін

За переказами, в переддень Гелловіна духи, що живуть в потойбічному світі, повертаються на землю і здійснюють тут свої "шабаші". Аби їх задобрити, треба принести символічні пожертвування — винести на поріг всілякі частування чи ласощі. Діти напередодні одягаються в костюми всіляких потвор і містичних істот, обходять родичів і знайомих, збираючи так звану "данину". Головний символ цього свята – гарбуз. "Світильник Джека" — це голова, вирізана з гарбуза зі свічкою всередині. Цей символ прийшов від стародавніх кельтів, які робили ліхтарі з ріпи для відлякування злих духів. Ще один знаменитий символ — це відьма на тлі повного Місяця.

"Світильник Джека" на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Традиції свята

  • Не можна впускати в будинок чорного кота — це може бути погань.
  • Не можна вбивати павуків.
  • Вікна та двері потрібно зачиняти, щоб не впускати злих духів.
  • Не можна обертатися на кроки за спиною, оскільки це можуть бути мерці.
  • Не потрібно залишатися в будинку наодинці.
  • Головна традиція Гелловіна — перевдягання! У деяких країнах люди витрачають великі гроші на пошуки оригінальних костюмів. Крім того, важливий звичай – це походи в гості за ласощами.

Улюблені частування Гелловіна

Яблука в карамелі — дуже популярна страва, яку готують до Дня всіх святих. Також у цей день печуть гарбузовий пиріг та яблучний хліб.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян з нагоди Гелловіна приміряла образ своєї сестри Кім. Свого часу колишня дружина Каньє Веста завітала на Met Gala в ефектній сукні з принтом.

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