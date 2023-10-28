Одесити вже прикрасили ресторанчики до Гелловіну

Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

В Одесі кафе та магазини активно готуються до приходу Гелловіну. Це свято ще називають Днем усіх святих, його відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на головній вулиці міста та сфотографував підготовку до свята.

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Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Одесити вже почали прикрашати ресторанчики, магазини та вулиці гарбузами, павутинням, соломою та фруктами. На Дерибасівській можна навіть придбати "жахливі" маски.

Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Фотозона на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Святкувати Гелловін будуть і в Одеському зоопарку. Там уже облаштували фотозону для "гелловінських" фотографій.

Фотозона в одеському зоопарку. Фото: зоопарк

До свята уже традиційно директор Одеського зоопарку випустив кліп. За сюжетом Ігор Біляков у вигляді нечисті підписує вироки російським окупантам.

Також Одеський звіринець 31 жовтня запрошує на свято "День гарбуза, або Гелловіну у зоопарку".

"На відвідувачів чекає жахливо-розважальна програма, жахливо-цікавий майстер-клас, жахливо-святкові фотозони у стилі Гелловін. Біля вогнища можна буде послухати та розповісти містичні історії. І не забудьте принести святкові гарбузи, бо на зеленій зоні зоопарку буде організовано ГарбузоФест. А також святкове частування, гарбузами тварин зоопарку", — йдеться у повідомленні.

Історія свята Гелловін

За переказами, в переддень Гелловіна духи, що живуть в потойбічному світі, повертаються на землю і здійснюють тут свої "шабаші". Аби їх задобрити, треба принести символічні пожертвування — винести на поріг всілякі частування чи ласощі. Діти напередодні одягаються в костюми всіляких потвор і містичних істот, обходять родичів і знайомих, збираючи так звану "данину". Головний символ цього свята – гарбуз. "Світильник Джека" — це голова, вирізана з гарбуза зі свічкою всередині. Цей символ прийшов від стародавніх кельтів, які робили ліхтарі з ріпи для відлякування злих духів. Ще один знаменитий символ — це відьма на тлі повного Місяця.

"Світильник Джека" на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Традиції свята

Не можна впускати в будинок чорного кота — це може бути погань.

Не можна вбивати павуків.

Вікна та двері потрібно зачиняти, щоб не впускати злих духів.

Не можна обертатися на кроки за спиною, оскільки це можуть бути мерці.

Не потрібно залишатися в будинку наодинці.

Головна традиція Гелловіна — перевдягання! У деяких країнах люди витрачають великі гроші на пошуки оригінальних костюмів. Крім того, важливий звичай – це походи в гості за ласощами.

Улюблені частування Гелловіна

Яблука в карамелі — дуже популярна страва, яку готують до Дня всіх святих. Також у цей день печуть гарбузовий пиріг та яблучний хліб.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян з нагоди Гелловіна приміряла образ своєї сестри Кім. Свого часу колишня дружина Каньє Веста завітала на Met Gala в ефектній сукні з принтом.

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