Одесситы уже украсили ресторанчики в Хэллоуин

Фотозона на Дерибасовской. Фото: Новости.

В Одессе кафе и магазины активно готовятся к приходу Хэллоуина. Этот праздник называют Днем всех святых, его отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Фотокорреспондент Новости.LIVE побывал на главной улице города и сфотографировал подготовку к празднику.

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Одесситы уже начали украшать ресторанчики, магазины и улицы тыквами, паутиной, соломой и фруктами. На Дерибасовской можно даже приобрести "ужасающие" маски.

Фотозона на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Фотозона на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Праздновать Хэллоуин будут и в Одесском зоопарке. Там уже обустроили фотозону для "хэллоуинских" фотографий.

Фотозона в одесском зоопарке. Фото: зоопарк

К празднику традиционно директор Одесского зоопарка выпустил клип. По сюжету Игорь Биляков в виде нечисти подписывает приговоры российским оккупантам.

Также Одесский зверинец 31 октября приглашает на праздник "День тыквы или Хэллоуина в зоопарке".

"Посетителей ждет ужасно-развлекательная программа, ужасно-интересный мастер-класс, ужасно-праздничные фотозоны в стиле Хэллоуин. У костра можно будет послушать и рассказать мистические истории. И не забудьте принести праздничные тыквы, потому что на зеленой зоне зоопарка будет организован ГарбузоФест. А также праздничное угощение, тыквами животных зоопарка", — говорится в сообщении.

История праздника Хэллоуин

По преданию, в канун Хэллоуина духи, живущие в загробном мире, возвращаются на землю и осуществляют здесь свои "шабаши". Чтобы их задобрить, нужно принести символические пожертвования — вынести на порог всевозможные угощения или лакомства. Дети накануне одеваются в костюмы всевозможных чудовищ и мистических существ, обходят родственников и знакомых, собирая так называемую "дань". Главный символ этого праздника — тыква. "Светильник Джека" — это голова, вырезанная из тыквы со свечой внутри. Этот символ пришел от древних кельтов, которые делали фонари из репы для отпугивания злых духов. Еще один знаменитый символ — это ведьма на фоне полной Луны.

"Светильник Джека" на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Традиции праздника

Нельзя впускать в дом черного кота – это может быть дрянь.

Нельзя убивать пауков.

Окна и двери нужно закрывать, чтобы не впускать злых духов.

Нельзя вращаться на шаги за спиной, поскольку это могут быть мертвецы.

Не нужно оставаться в доме наедине.

Главная традиция Хэллоуину – переодевание! В некоторых странах люди тратят большие деньги на поиски оригинальных костюмов. Кроме того, важный обычай – это походы в гости за лакомством.

Любимые угощения Хэллоуина

Яблоки в карамели – очень популярное блюдо, которое готовят ко Дню всех святых. Также в этот день пекут тыквенный пирог и яблочный хлеб.

Напомним, звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян по случаю Хэллоуина примерила образ своей сестры Ким. В свое время бывшая жена Канье Веста посетила Met Gala в эффектном платье с принтом.

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