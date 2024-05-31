Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень

Діють планові відключення світла в Одесі на 31 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 31 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

Ільфа та Петрова, 21, 23;

просп. Академіка Глушка, 19 — 25;

Довга, 93 — 123;

Костанді, 68 — 129;

Люстдорфська дорога, 129 — 179а/корп.1;

Михайла Жука (Новгородська), 1 — 53а;

Сумська, 65а;

Айвазовського (Тімірязєва), 3а, 53 — 102;

Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;

Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;

Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

Львівська, 29в — 78а;

Левітана, 59, 61;

Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;

пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;

пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;

пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;

пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;

пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;

пров. Трудовий, 1 — 8;

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Ланжеронівська, 19;

Дерибасівська, 18;

Європейська (Катерининська), 14;

Роботи до 17:00;

Кармена Романа, 9 —11а;

просп. Гагаріна, 7, 11, 13;

просп. Шевченка, 9 — 13;

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

Жевахова гора, 17 — 81;

Ринкова, 7;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50а;

1-й Чорноморський, 1 — 44а;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 8-й Балтський, 5;

Локомотивна, 1 — 27;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;

Жевахова, 3а — 13;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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