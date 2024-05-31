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Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень

31 травня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень
Діють планові відключення світла в Одесі на 31 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 31 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • Ільфа та Петрова, 21, 23;  
  • просп. Академіка Глушка, 19 — 25;  
  • Довга, 93 — 123;  
  • Костанді, 68 — 129;  
  • Люстдорфська дорога, 129 — 179а/корп.1; 
  • Михайла Жука (Новгородська), 1 — 53а;  
  • Сумська, 65а;  
  • Айвазовського (Тімірязєва), 3а, 53 — 102;  
  • Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;  
  • Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;  
  • Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;  
  • Львівська, 29в — 78а;  
  • Левітана, 59, 61;  
  • Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;  
  • пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;  
  • пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;  
  • пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;  
  • пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;  
  • пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;  
  • пров. Трудовий, 1 — 8;  
    Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Ланжеронівська, 19;  
  • Дерибасівська, 18;  
  • Європейська (Катерининська), 14;  
    Роботи до 17:00;
  • Кармена Романа, 9 —11а;  
  • просп. Гагаріна, 7, 11, 13;  
  • просп. Шевченка, 9 — 13;  
    Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Балтська дорога, 28;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;  
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • Жевахова гора, 17 — 81;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • 2-а Пересипська, 32, 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50а;  
  • 1-й Чорноморський, 1 — 44а;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • пров. 8-й Балтський, 5;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;  
  • Жевахова, 3а — 13;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11.
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Також ми повідомляли, що українців з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

 

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