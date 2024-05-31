Одесити залишаться сьогодні без світла — кому варто бути готовим до відключень
Сьогодні, 31 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Ільфа та Петрова, 21, 23;
- просп. Академіка Глушка, 19 — 25;
- Довга, 93 — 123;
- Костанді, 68 — 129;
- Люстдорфська дорога, 129 — 179а/корп.1;
- Михайла Жука (Новгородська), 1 — 53а;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 3а, 53 — 102;
- Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1 — 12;
- Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1 — 14;
- Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
- Львівська, 29в — 78а;
- Левітана, 59, 61;
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;
- пров. 3-й Тимірязєва, 1 — 14;
- пров. 4-й Тімірязєва, 3 — 10;
- пров. 5-й Тімірязєва, 1 — 10;
- пров. 2-й Юннатів, 1 — 8;
- пров. 3-й Юннатів, 1 — 6;
- пров. Трудовий, 1 — 8;
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Ланжеронівська, 19;
- Дерибасівська, 18;
- Європейська (Катерининська), 14;
Роботи до 17:00;
- Кармена Романа, 9 —11а;
- просп. Гагаріна, 7, 11, 13;
- просп. Шевченка, 9 — 13;
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- Жевахова гора, 17 — 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50а;
- 1-й Чорноморський, 1 — 44а;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 8-й Балтський, 5;
- Локомотивна, 1 — 27;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
- Жевахова, 3а — 13;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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