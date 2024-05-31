Одесситы останутся сегодня без света — кому следует быть готовым к отключениям

Действуют плановые отключения света в Одессе на 31 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 31 мая, большая часть одесситов осталась без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают полностью вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Также в Укрэнерго отметили, что отключения не планируются, однако могут быть введены в случае увеличения нагрузки на энергосистему страны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

Ильфа и Петрова, 21, 23;

просп. Академика Глушко, 19 — 25;

Долгая, 93 — 123;

Костанди, 68 — 129;

Люстдорфская дорога, 129 — 179а/корп.1;

Михаила Жука (Новгородская), 1 — 53а;

Сумская, 65а;

Айвазовского (Тимиразева), 3а, 53 — 102;

Волокдина переулок (пер. Шолохова), 1 — 12;

Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1 — 14;

Дворниковый переулок (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

Львовская, 29в — 78а;

Левитана, 59, 61;

Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;

пер. 3-й Тимирязева, 1 — 14;

пер. 4-й Тимирязева, 3 — 10;

пер. 5-й Тимирязева, 1 — 10;

пер. 2-й Юннатов, 1 — 8;

пер. 3-й Юннатов, 1 — 6;

пре. Трудовой, 1 — 8;

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Ланжероновская, 19;

Дерибасовская, 18;

Европейская (Екатерининская), 14;

Работы до 17:00;

Кармена Романа, 9 — 11а;

просп. Гагарина, 7, 11, 13;

просп. Шевченко, 9 — 13;

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

пров. 6-й Балтский, 1 — 47;

Жевахова гора, 17 — 81;

Рыночная, 7;

пров. 8-й Балтский, 1 — 11;

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50а;

1-й Черноморский, 1 — 44а;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 8-й Балтский, 5;

Локомотивная, 1 — 27;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;

Жевахова, 3а — 13;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 19;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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