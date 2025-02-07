В кого в Одесі немає світла - адреси

Лампочка, що горить. Фото ілюстративне: Pixabay

Сьогодні, 7 лютого, графіки відключення в Одесі не діятимуть, проте за багатьма адресами проводитимуть планові ремонтні роботи. Тому кілька сотен містян залишаться без електропостачання, повернути світло до будинків одеситів планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі міста.

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Сьогодні в Одесі світла не буде за наступними адресами:

Північний РЕМ:

Альпіністів, 1-24,

Бітумна, 2-21а,

Газова, 1-21,

Гладкова,

Льва Симиренка, 1-57,

Республіканська, 1-343,

Хаджибейська дорога, 2-523,

пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13, пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,

пров. 2-й Хаджибейський, 10,

пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,

пров. 3-й Хаджибейський, 1-17.

Усі роботи обіцяють завершити сьогодні до 20:00.

Куди звертатися при відключенні світла

Коли виникає відключення електроенергії, є доцільним спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

особисті повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті оператора системи розподілу;

зателефонувати до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаю, ми писали про тарифи на комуналку та зв’язок. А також про державні виплати.