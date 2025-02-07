У кого в Одессе нет света - адреса

Горящая лампочка. Фото иллюстративное: Pixabay

Сегодня, 7 февраля, графики отключения в Одессе не будут действовать, однако по многим адресам будут проводить плановые ремонтные работы. Поэтому несколько сотен горожан останутся без электроснабжения, вернуть свет в дома одесситов планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале города.

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Сегодня в Одессе света не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Альпинистов, 1-24,

Битумная, 2-21а,

Газовая, 1-21,

Гладкова,

Льва Симиренко, 1-57,

Республиканская, 1-343,

Хаджибейская дорога, 2-523,

переулок 1-й Нефтяников, 1а-13, переулок 2-й Нефтяников, 1-5,

переулок 2-й Хаджибейский, 10,

переулок 3-й Нефтяников, 4-18,

переулок 3-й Хаджибейский, 1-17.

Все работы обещают завершить сегодня до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Когда возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте оператора системы распределения;

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомню, мы писали о тарифах на коммуналку и связь. А также о государственных выплатах.