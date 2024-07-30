Відключення світла в Одесі сьоггодні, 30 липня: адреси

Енергетик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Академіка Корольова, 22 — 34;

просп. Свободи, 52.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

Семена Палія, 109, 111;

Висоцького, 1 — 11.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/корп.10, 9, 12, 14;

сквер Старобазарний, 3, 7;

Троїцька, 45, 47;

Успенська, 60 — 66, 89 — 105;

Преображенська, 66;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27;

Бреуса, 4 — 88;

Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а, 3, 26;

Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;

пров. Фруктовий, 1 — 11;

Зелена, 1 — 42;

Авіаційна, 38 — 58;

пров. Пілотний, 2 — 9;

Гранатна, 1 — 25;

Малиновського, 79 — 152;

Маршала Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30/а/1;

Спартаківська, 1 — 63;

пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1;

пров. Кордонний, 1 — 29, 35;

пров. Малиновський, 7;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 37а;

Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;

пров. Короткий, 2 — 4;

Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;

Текстильників, 1 — 14а;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;

Квітнева, 1 — 19;

Святослава Ріхтера, 8 — 42;

Сільська, 7 — 34;

Тіниста, 9/12;

Туристська, 1 — 19;

Кордонна, 3а — 38а;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;

Тетяни Тесс, 60а;

пров. Туристський, 2 — 12б;

пров. Парашутний, 1 — 26;

пров. Спартаківський, 1 — 33.

Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.