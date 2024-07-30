Відключення світла в Одесі сьоггодні, 30 липня: адреси

Одесити залишились без світла до вечора — адреси аварійних відключень сьогодні
Сьогодні, 30 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Академіка Корольова, 22 — 34;
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- Семена Палія, 109, 111;
- Висоцького, 1 — 11.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/корп.10, 9, 12, 14;
- сквер Старобазарний, 3, 7;
- Троїцька, 45, 47;
- Успенська, 60 — 66, 89 — 105;
- Преображенська, 66;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27;
- Бреуса, 4 — 88;
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а, 3, 26;
- Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;
- пров. Фруктовий, 1 — 11;
- Зелена, 1 — 42;
- Авіаційна, 38 — 58;
- пров. Пілотний, 2 — 9;
- Гранатна, 1 — 25;
- Малиновського, 79 — 152;
- Маршала Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30/а/1;
- Спартаківська, 1 — 63;
- пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1;
- пров. Кордонний, 1 — 29, 35;
- пров. Малиновський, 7;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 37а;
- Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;
- Текстильників, 1 — 14а;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;
- Квітнева, 1 — 19;
- Святослава Ріхтера, 8 — 42;
- Сільська, 7 — 34;
- Тіниста, 9/12;
- Туристська, 1 — 19;
- Кордонна, 3а — 38а;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;
- Тетяни Тесс, 60а;
- пров. Туристський, 2 — 12б;
- пров. Парашутний, 1 — 26;
- пров. Спартаківський, 1 — 33.
Роботи до 17:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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