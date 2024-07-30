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Одесити залишились без світла до вечора — адреси аварійних відключень сьогодні

30 липня 2024 09:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьоггодні, 30 липня: адреси
Енергетик проводить роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 30 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • Академіка Корольова, 22 — 34;  
  • просп. Свободи, 52.  
    Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

  • Семена Палія, 109, 111;  
  • Висоцького, 1 — 11.  
    Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

  • пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/корп.10, 9, 12, 14;  
  • сквер Старобазарний, 3, 7;  
  • Троїцька, 45, 47;  
  • Успенська, 60 — 66, 89 — 105;  
  • Преображенська, 66;  
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27;  
  • Бреуса, 4 — 88;  
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а, 3, 26;  
  • Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;  
  • пров. Фруктовий, 1 — 11;  
  • Зелена, 1 — 42;  
  • Авіаційна, 38 — 58;  
  • пров. Пілотний, 2 — 9;  
  • Гранатна, 1 — 25;  
  • Малиновського, 79 — 152;  
  • Маршала Бабаджаняна, 30 — 54;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30/а/1;  
  • Спартаківська, 1 — 63;  
  • пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1;  
  • пров. Кордонний, 1 — 29, 35;  
  • пров. Малиновський, 7;  
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 37а;  
  • Ференца Ліста (Єліна), 1 — 65;  
  • пров. Короткий, 2 — 4;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;  
  • Текстильників, 1 — 14а;  
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4;  
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а;  
  • Квітнева, 1 — 19;  
  • Святослава Ріхтера, 8 — 42;  
  • Сільська, 7 — 34;  
  • Тіниста, 9/12;  
  • Туристська, 1 — 19;  
  • Кордонна, 3а — 38а;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;  
  • Тетяни Тесс, 60а;  
  • пров. Туристський, 2 — 12б;  
  • пров. Парашутний, 1 — 26;  
  • пров. Спартаківський, 1 — 33.  
    Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться. 

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

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