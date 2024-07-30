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Одесситы остались без света до вечера — адреса аварийных отключений сегодня

30 июля 2024 09:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 30 июля: адреса
Энергетик производит работы на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 30 июля, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

  • Академика Королева, 22 — 34;
  • просп. Свободы, 52.
    Работы до 19:00

Северный РЭС:

  • Семена Палия, 109, 111;
  • Высоцкого, 1 — 11.
    Работы до 17:00

Центральный РЭС:

  • пер. Ониловой, 3, 4, 6, 8/корп.10, 9, 12, 14;
  • сквер Старобазарный, 3, 7;
  • Троицкая, 45, 47;
  • Успенская, 60 — 66, 89 — 105;
  • Преображенская, 66;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 27;
  • Бреуса, 4 — 88;
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а, 3, 26;
  • Живописная (Скворцова), 24 — 51;
  • пер. Фруктовый, 1 — 11;
  • Зеленая, 1 — 42;
  • Авиационная, 38 — 58;
  • пер. Пилотный, 2 — 9;
  • Гранатная, 1 — 25;
  • Малиновского, 79 — 152;
  • Маршала Бабаджаняна, 30 — 54;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7 — 30/а/1;
  • Спартаковская, 1 — 63;
  • пер. Гранатный, 2 — 8/корп.1;
  • пер. Граничный, 1 — 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1 — 37а;
  • Ференца Листа (Елина), 1 — 65;
  • пер. Короткий, 2 — 4;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1 — 95;
  • Текстильщиков, 1 — 14а;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;
  • Апрельская, 1 — 19;
  • Святослава Рихтера, 8 — 42;
  • Сельская, 7 — 34;
  • Тенистая, 9/12;
  • Туристская, 1 — 19;
  • Граничная, 3а — 38а;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2 — 10;
  • Татьяны Тесс, 60а;
  • пер. Туристский, 2 — 12б;
  • пер. Парашютный, 1 — 26;
  • пер. Спартаковский, 1 — 33.
    Работы до 17:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 30 июля, энергетики отменили стабилизационные отключения в Одесской области. В течение суток графики не будут применяться.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

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