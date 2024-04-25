Одесити залишились без світла до вечора — кому варто зарядити телефони

В Одесі відключать електропостачання споживачам. Фото: Depositphotos

Сьогодні, 25 квітня, сотні одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання в будівлі містян до 19:50, декому — раніше, о 18:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Північний РЕМ:

5-а Пересипська, 2 — 19.

Роботи до 19:50.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 88 — 104, 91 — 195;

пров. 1-й Рівності, 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Фонтанська дорога, 106 — 173;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Тімірязєва, 34;

Золотий Берег, 1 — 37;

пров. Вузький, 1 — 14;

пров. Амбулаторний, 2 — 17;

пров. Бєлякова, 2 — 8;

пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;

Дача Ковалевського, 1 — 8;

142 Рибальська Балка, 3;

Дев'ята Лінія, 1;

пров. Байдукова, 1 — 7;

пров. Леваневського, 1 — 11;

пров. Фестивальний, 1 — 4;

Варненська, 7 — 9;

Генерала Петрова, 8,10;

Семена Яхненка, 1 — 2.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Дальницька, 43/14, 43/2.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.