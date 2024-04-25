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Одесити залишились без світла до вечора — кому варто зарядити телефони

25 квітня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесити залишились без світла до вечора — кому варто зарядити телефони
В Одесі відключать електропостачання споживачам. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 25 квітня, сотні одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання в будівлі містян до 19:50, декому — раніше, о 18:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:  

  • 5-а Пересипська, 2 — 19. 
    Роботи до 19:50.

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4 — 105;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Писарева, 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 104, 91 — 195; 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • Фонтанська дорога, 106 — 173;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8; 
  • Тімірязєва, 34;  
  • Золотий Берег, 1 — 37; 
  • пров. Вузький, 1 — 14;  
  • пров. Амбулаторний, 2 — 17; 
  • пров. Бєлякова, 2 — 8; 
  • пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;  
  • Дача Ковалевського, 1 — 8;  
  • 142 Рибальська Балка, 3; 
  • Дев'ята Лінія, 1; 
  • пров. Байдукова, 1 — 7; 
  • пров. Леваневського, 1 — 11; 
  • пров. Фестивальний, 1 — 4;  
  • Варненська, 7 — 9;  
  • Генерала Петрова, 8,10; 
  • Семена Яхненка, 1 — 2. 
    Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ: 

  • Дальницька, 43/14, 43/2. 
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

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