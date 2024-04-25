Одесити залишились без світла до вечора — кому варто зарядити телефони
Сьогодні, 25 квітня, сотні одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання в будівлі містян до 19:50, декому — раніше, о 18:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- 5-а Пересипська, 2 — 19.
Роботи до 19:50.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 88 — 104, 91 — 195;
- пров. 1-й Рівності, 90, 92;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- Фонтанська дорога, 106 — 173;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Тімірязєва, 34;
- Золотий Берег, 1 — 37;
- пров. Вузький, 1 — 14;
- пров. Амбулаторний, 2 — 17;
- пров. Бєлякова, 2 — 8;
- пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;
- Дача Ковалевського, 1 — 8;
- 142 Рибальська Балка, 3;
- Дев'ята Лінія, 1;
- пров. Байдукова, 1 — 7;
- пров. Леваневського, 1 — 11;
- пров. Фестивальний, 1 — 4;
- Варненська, 7 — 9;
- Генерала Петрова, 8,10;
- Семена Яхненка, 1 — 2.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Дальницька, 43/14, 43/2.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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