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Одесситы остались без света до вечера — кому стоит зарядить телефоны

25 апреля 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситы остались без света до вечера — кому стоит зарядить телефоны
В Одессе отключат электроснабжение потребителям Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 25 апреля, сотни одесситов остались без света до вечера из-за ремонта на электросетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в здании горожан к 19:50, некоторым — раньше, в 18:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

  • 5-я Пересыпская, 2 — 19.
    Работы до 19:50 

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4 — 105;
  • Дубовая Роща, 2 — 57;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Равенства, 88 — 104, 91 — 195;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92;
  • пер. Абрикосовый, 1 — 29;
  • Фонтанская дорога, 106 — 173;
  • пер. Янтарный, 6 — 8;
  • Тимирязева, 34;
  • Золотой Берег, 1 — 37;
  • пер. Узкий, 1 — 14;
  • пер. Амбулаторный, 2 — 17;
  • пер. Белякова, 2 - 8;
  • пер. Всеволода Змиенко, 1 — 7;
  • Дача Ковалевского, 1 — 8;
  • 142 Рыболовная Балка, 3;
  • Девятая Линия, 1;
  • пер. Байдукова, 1 — 7;
  • пер. Леваневского, 1 — 11;
  • пер. Фестивальный, 1 — 4;
  • Варненская, 7 — 9;
  • Генерала Петрова, 8,10;
  • Семена Яхненко, 1 — 2.
    Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Дальницкая, 43/14, 43/2.
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

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